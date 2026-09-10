Japón despliega equipos en Borneo, Indonesia, para combatir incendios que causan neblina tóxica

Un buque japonés de transporte militar atracó el jueves en la isla de Borneo como parte de una misión de ayuda contra los incendios forestales en Indonesia, que están provocando una neblina tóxica que afecta la salud de las personas en otros países.

Japón desplegó a 300 efectivos, el buque de desembarco JS Kunisaki y tres helicópteros CH-47, que llegaron a Kalimantan, en la isla de Borneo.

La misión en Indonesia es la primera operación de extinción de incendios en el extranjero de la que se tiene conocimiento realizada por las Fuerzas de Autodefensa de Japón, o JSDF.

“Con este fin, aprenderemos de la experiencia operativa del ejército indonesio y trabajaremos en coordinación y cooperación con ellos, esforzándonos por garantizar que el pueblo indonesio pueda llevar vidas estables lo antes posible”, afirmó el coronel Syunji Nakahara, comandante de las actividades de ayuda en casos de desastre, en un puerto del distrito de Mempawah.

Japón e Indonesia también han estrechado de forma progresiva sus vínculos de cooperación militar, y ambas partes han conversado sobre la venta de destructores japoneses usados.

Indonesia ha sufrido incendios forestales y de tierras durante décadas, pero el patrón climático de El Niño que se intensifica este año y una prolongada temporada seca agravaron el impacto de los incendios.

La neblina tóxica y el humo han provocado una crisis sanitaria en países vecinos, al extenderse mucho más allá de las fronteras de Indonesia.

El humo ha llegado hasta Filipinas, a más de 800 kilómetros (500 millas) de distancia, y superó el umbral de nivel de emergencia de Malasia, lo que obligó a las autoridades a declarar una emergencia la semana pasada en una localidad del estado de Sarawak, en Borneo.

La contaminación del aire también ha afectado a varias zonas de la isla de Sumatra, lo que obligó a las escuelas a suspender las actividades docentes. La neblina tóxica ha afectado a más de 1,4 millones de estudiantes en todo el país.

Los esfuerzos de extinción de incendios de Japón respaldarán a las autoridades indonesias para llegar a zonas a las que los equipos terrestres tienen dificultades para acceder.

Las JSDF indicaron en un comunicado el jueves que los tres helicópteros CH-47 Chinook procedentes de Japón comenzarán a realizar operaciones de extinción de incendios en Borneo tan pronto como concluyan los preparativos.

“A través de estas operaciones, nos dedicaremos a apoyar a las personas afectadas de Indonesia y a prevenir daños adicionales”, indicó un comunicado escrito de las JSDF el jueves.

Las autoridades indonesias han intensificado los esfuerzos de extinción de incendios en varias provincias mientras buscan contener los daños. Las labores han incluido aeronaves proporcionadas por países del Sudeste Asiático y de otras regiones, como Japón, Estados Unidos, Rusia, Australia, Canadá y Ucrania.

El Ministerio de Silvicultura de Indonesia registró más de 202.000 hectáreas (casi 500.000 acres) de terreno quemado entre enero y julio, casi tres veces el tamaño de Singapur.

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Mari Yamaguchi contribuyó a este despacho desde Tokio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.