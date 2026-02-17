Australia no repatriará a 34 mujeres y niños desde Siria

El gobierno australiano no repatriará desde Siria a un grupo de 34 mujeres y niños con presuntos vínculos con el grupo Estado Islámico, según afirmó el martes el primer ministro, Anthony Albanese.

Las mujeres y los niños, de 11 familias, debían volar desde la capital siria, Damasco, a Australia, pero las autoridades sirias los devolvieron el lunes al campamento de Roj, en el noreste de Siria, debido a problemas de procedimiento, informaron funcionarios.

Sólo dos grupos de australianos han sido repatriados con ayuda del gobierno desde campamentos sirios desde la caída del grupo Estado Islámico en 2019. Otros australianos también han regresado sin asistencia gubernamental.

Albanese no quiso comentar un reporte según el cual el nuevo grupo de 34 mujeres y niños tenía pasaportes australianos.

“No estamos brindando absolutamente ningún apoyo y no estamos repatriando a personas”, declaró el mandatario a la Australian Broadcasting Corp. en Melbourne.

“Sinceramente, no empatizamos con personas que viajaron al extranjero para participar en lo que fue un intento de establecer un califato para socavar, destruir, nuestra forma de vida. Y entonces, como diría mi madre: ‘Te hiciste la cama, ahora duermes en ella’”, afirmó.

Albanese señaló que la organización benéfica internacional centrada en el bienestar infantil Save the Children no había logrado demostrar en los tribunales de Australia que el gobierno australiano tuviera la responsabilidad de repatriar a ciudadanos desde campamentos sirios.

Después de que el tribunal federal falló a favor del gobierno en 2024, el director ejecutivo de Save the Children Australia, Mat Tinkler, sostuvo que el gobierno tenía una obligación moral, si no legal, de repatriar a las familias.

Albanese dijo que, si el grupo más reciente lograba llegar a Australia sin ayuda del gobierno, podrían presentar cargos en su contra.

Según la ley australiana, era un delito viajar al antiguo bastión del Estado Islámico en la provincia de Al-Raqqa sin un motivo legítimo entre 2014 y 2017. La pena máxima era de 10 años de prisión.

“Es lamentable que los niños también se vean afectados por esto, pero no estamos brindando ningún apoyo", añadió el primer ministro. "Y si alguien logra encontrar la manera de regresar a Australia, entonces enfrentará todo el peso de la ley, si se ha infringido alguna ley”.

El último grupo de australianos repatriado desde campamentos sirios llegó a Sydney en octubre de 2022.

Eran cuatro madres, exparejas de simpatizantes del Estado Islámico, y 13 niños.

En ese momento, el gobierno indicó que funcionarios australianos habían evaluado al grupo como el más vulnerable entre 60 mujeres y niños australianos retenidos en el campamento de Roj.

Ocho hijos de dos combatientes australianos del Estado Islámico muertos fueron repatriados desde Siria en 2019 por el gobierno conservador que precedió al gobierno del Partido Laborista de centroizquierda de Albanese.

El tema de los simpatizantes del Estado Islámico resurgió en Australia tras los asesinatos de 15 personas en un festival judío en Bondi Beach el 14 de diciembre. Se alega que los atacantes se inspiraron en el EI.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.