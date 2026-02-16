Sospechoso de tiroteo masivo en festival judío en Sydney comparece ante corte

Un hombre acusado de matar a 15 personas en un tiroteo masivo durante un festival judío en la playa Bondi de Sydney compareció por primera vez ante la corte el lunes desde que fue dado de alta del hospital.

Naveed Akram compareció ante la Corte de Downing Center de Sydney mediante un enlace de video desde el Centro Correccional de Goulburn, de máxima seguridad, a 200 kilómetros (120 millas) de distancia.

No presentó declaraciones de culpabilidad o inocencia respecto de los cargos en su contra, entre ellos asesinato y cometer un acto terrorista. La breve comparecencia se centró en prorrogar una orden de silencio que impide divulgar las identidades de víctimas y sobrevivientes del ataque que no han optado por identificarse públicamente.

El abogado defensor Ben Archbold dijo a los periodistas fuera del tribunal que Akram se encontraba tan bien como cabía esperar y que era demasiado pronto para indicar cualquier intención sobre cómo se declarará.

Akram, de 24 años, resultó herido y su padre, Sajid Akram, de 50, murió en un enfrentamiento con la policía tras el ataque a una celebración de Hanukkah en la playa el 14 de diciembre.

Está previsto que Naveed Akram comparezca nuevamente ante la corte el 9 de abril.

La investigación policial es una de tres indagaciones oficiales que examinan el peor presunto ataque terrorista de Australia y el peor tiroteo masivo del país en 29 años.

Una de ellas se centra en las interacciones entre las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia antes del ataque, que presuntamente estuvo inspirado por el grupo Estado Islámico.

Una comisión real, la forma más alta de investigación pública, indagará la naturaleza, la prevalencia y los factores que impulsan el antisemitismo en general, así como las circunstancias del tiroteo en Bondi. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.