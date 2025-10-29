Ataques nocturnos israelíes dejan al menos 60 muertos en Gaza, incluidos niños, según funcionarios

Los ataques lanzados por Israel durante la noche en la Franja de Gaza mataron al menos a 60 personas, entre las que había muchos niños, dijeron funcionarios de un hospital el miércoles.

La ofensiva se produjo después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó al ejército llevar a cabo "potentes ataques" sobre el sitiado enclave palestino tras la violación del frágil alto el fuego por parte de Hamás.

El hospital Aqsa, en la ciudad central de Deir al-Balah, reportó que al menos diez cadáveres, entre ellos los de tres mujeres y seis niños, llegaron al centro durante la noche después de dos ataques aéreos israelíes allí. En el sur de la Franja, el hospital Nasser en Jan Yunis dijo que recibió 20 cuerpos después de cinco ataques en la zona, incluyendo los de 13 menores y dos mujeres.

En otro lugar del centro de Gaza, el hospital Al-Awda informó que recibió 30 cuerpos, de los cuales 14 correspondían a niños.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.