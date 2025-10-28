Bajo Trump, EEUU exige cambios en la ONU como condición para dar dinero

Mike Waltz está abordando su nuevo rol como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y un mandato del presidente Donald Trump para recortar fondos para lo que alguna vez fueron prioridades estadounidenses de larga data, de la misma manera en que se dedicó a representar a Florida en el Congreso.

“Abordo casi todas las decisiones que puedo aquí con Estados Unidos primero, con el contribuyente estadounidense primero", declaró Waltz virtualmente en un evento reciente en la Fundación Richard Nixon.

"Así que, si tuviera que presentarme en una reunión con un grupo de mecánicos, bomberos, enfermeras y maestros y testificar ante ellos que su dinero se está gastando bien en línea con nuestro interés, eso sería increíblemente difícil en este momento y es por eso que estamos utilizando, francamente, nuestra contribución como palanca para la reforma” en la ONU, agregó.

En reuniones recientes con funcionarios de la ONU, incluido el secretario general António Guterres, Waltz y sus colegas en la misión han argumentado que Estados Unidos —el mayor donante de la ONU— ya no estará pagando la factura de la misma manera que lo ha hecho desde la fundación del organismo mundial hace ocho décadas.

En cambio, los funcionarios norteamericanos están adoptando un enfoque a la carta para pagar las cuotas de la ONU, eligiendo qué operaciones y agencias creen que se alinean con la agenda de Trump y cuáles ya no sirven a los intereses de Estados Unidos. Es un cambio importante respecto a cómo las administraciones anteriores —tanto republicanas como demócratas— han tratado a la ONU, y ha obligado al organismo mundial, que ya está llevando a cabo su propio ajuste interno, a responder con una serie de recortes de personal y programas.

Dónde la administración Trump busca cambios en la ONU

Poco después de ser confirmado como embajador, Waltz se reunió con Guterres mientras los líderes mundiales se reunían en la Asamblea General de la ONU el mes pasado. El excongresista indicó en una entrevista el 25 de septiembre con Larry Kudlow en Fox Business que dejó claro al alto funcionario de la ONU que los cambios respaldados por Estados Unidos tendrían que llevarse a cabo “antes de que empecemos a hablar sobre los dólares de los contribuyentes”.

“La decisión de Washington envía una señal preocupante de que los países poderosos pueden salirse con la suya y realmente intentar aplicar más presión a través de un proceso que está destinado a dar a la organización el respaldo que necesita para ejecutar los mandatos en los que todos los países están de acuerdo”, explicó Daniel Forti, analista senior de la ONU en el International Crisis Group.

La misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas no respondió a las solicitudes de comentarios ni a una entrevista con Waltz.

Estados Unidos está exigiendo cambios en los salarios y beneficios de algunos altos funcionarios de la ONU hasta que Washington "pueda obtener una mejor transparencia", y quiere la creación de un inspector general independiente para supervisar el complejo sistema financiero dentro del organismo mundial.

Pero algunas organizaciones de la ONU han sido descartadas por completo. Waltz ha dicho en entrevistas que los retiros de Estados Unidos de agencias como la Organización Mundial de la Salud, la agencia de ayuda de la ONU en Gaza conocida como UNRWA y el Consejo de Derechos Humanos son permanentes. En otras áreas, como las contribuciones a la agencia cultural de la ONU, UNESCO, la decisión norteamericana de retirar el apoyo no entrará en vigor hasta diciembre de 2026.

Muchos empleados y grupos de la ONU están ahora observando para ver si el enfoque de la administración Trump en las iniciativas climáticas y de género también resultará en recortes significativos a dos de las prioridades más importantes de la operación de la ONU.

Esa presión, junto con años de apoyo menguante para la ayuda humanitaria, ha obligado a Guterres a proponer un recorte del 15% en todo el presupuesto de la ONU, un recorte del 18% en el personal y un recorte del 25% en las operaciones de mantenimiento de la paz en todo el mundo.

“Es un ajuste deliberado y considerado a una propuesta ya conservadora para 2026, que refleja tanto la urgencia como la ambición de las reformas que estamos emprendiendo”, dijo Guterres a un comité de presupuesto de la ONU este mes.

El mantenimiento de la paz de la ONU está sufriendo un golpe

Hasta ahora, uno de los recortes más drásticos es al mantenimiento de la paz de la ONU, con Estados Unidos comprometiéndose a pagar 680 millones de dólares para varias misiones de su factura pendiente de más de 2.000 millones de dólares, según un alto funcionario de la ONU, que habló bajo condición de anonimato para discutir negociaciones privadas. Como resultado, aproximadamente de 13.000 a 14.000 militares y personal policial de más de 50.000 cascos azules desplegados en nueve misiones globales serán enviados a casa.

Los funcionarios de la ONU han advertido que las consecuencias de retirar esas tropas de zonas de conflicto en Sudán del Sur, Kosovo y Chipre, entre otros lugares, serán serias y a largo plazo.

Guterres dice que, aunque “representa una fracción minúscula del gasto militar global —alrededor de la mitad del 1%— el mantenimiento de la paz de la ONU sigue siendo una de las herramientas más efectivas y rentables para construir la paz y la seguridad internacionales”.

Los observadores de la ONU dicen que los recortes y cambios de Estados Unidos van más allá de imponer valores financieros conservadores a una organización internacional y resultarán en un cambio que cambiará fundamentalmente la forma en que las Naciones Unidas operan en todo el mundo.

“Lo que también hemos encontrado es que realmente no hay otro país en el mundo, además de Estados Unidos, que haya estado dispuesto o capaz de asumir ese papel de patrocinador financiero de manera considerable", señaló Forti del International Crisis Group. "Ni China, ni los países europeos, ni el Golfo Pérsico”.

Eso está obligando a las agencias de desarrollo y humanitarias a reducir “lo que la ONU puede realmente entregar sobre el terreno y con pocas perspectivas de que Estados Unidos regrese a gran escala a ese papel que desempeñaba antes”, sostuvo.

Incluso con estos recortes en marcha, Waltz ha rechazado las preocupaciones de que Estados Unidos se retiraría completamente de la ONU, haciendo eco del reciente discurso de Trump en la Asamblea General sobre el potencial no aprovechado del organismo mundial.

Estados Unidos quiere expandir su influencia en muchas de las iniciativas normativas de la ONU donde hay competencia con China, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Marítima Internacional y la Organización Internacional del Trabajo.

Dijo Waltz en el evento de Nixon la semana pasada: “Todavía somos el mayor pagador de facturas. China se está acercando a un segundo lugar y este es un espacio clave en nuestra competencia con la República Popular China”.

Aseguró que entiende a aquellos en la base republicana que dicen “deberíamos simplemente cerrar el lugar, apagar las luces de la embajada y alejarnos”.

Pero, añadió Waltz, “Todavía necesitamos un lugar en el mundo donde todos puedan hablar, incluso si es con los norcoreanos, los venezolanos, los europeos, los rusos y los chinos”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.