Edificio se desploma en Nueva Delhi; hay 1 muerto y varias personas atrapadas

Un edificio se vino abajo el domingo en Nueva Delhi, lo que causó la muerte de al menos una persona y dejó a varias más atrapadas, informaron funcionarios.

La construcción de cinco pisos, que albergaba un hostal para niños, se desplomó en Satya Niketan, un barrio densamente poblado conocido por sus alojamientos privados para estudiantes cerca de un campus de la Universidad de Delhi.

Las autoridades no dijeron de momento cuántas personas seguían atrapadas, pero la agencia de noticias Press Trust of India reportó que en el edificio vivían decenas.

El legislador Anil Sharma manifestó que algunas personas habían sido rescatadas y que varias más, atrapadas en el interior, estaban haciendo llamadas telefónicas para pedir ayuda, mientras los rescatistas se mantenían en contacto con ellas.

La policía, los bomberos y equipos de la agencia de respuesta a desastres de India buscaban entre los escombros, al tiempo que maquinaria pesada retiraba los restos para ayudar a los rescatistas a llegar hasta quienes estaban atrapados.

Al menos dos personas fueron hospitalizadas en estado sumamente grave, señalaron funcionarios.

Hasta el momento se desconoce la causa del desplome.

Los derrumbes de edificios son un peligro recurrente en partes de India durante el monzón de junio a septiembre, cuando las lluvias intensas o prolongadas pueden debilitar estructuras envejecidas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.