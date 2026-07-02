Un niño de 11 años al volante de una camioneta atropella a varios monjes en Tailandia y mata a 9

Un niño de 11 años que manejaba una camioneta descubierta atropelló el jueves a un grupo de monjes que hacían un peregrinaje a pie en el noreste de Tailandia, lo que dejó nueve muertos, informaron las autoridades.

Un total de 35 monjes de la provincia de Mukdahan, unos 600 kilómetros (372 millas) al noreste de la capital, Bangkok, participaban en la peregrinación. Cinco monjes murieron en el lugar, mientras que otros cuatro fallecieron en un hospital. Trece estaban hospitalizados, tres de ellos en estado crítico, según la administración provincial.

El grupo comenzó la caminata de 260 kilómetros (161 millas) hacia la provincia de Ubon Ratchathani unos 30 minutos antes del accidente.

Imágenes de una cámara de seguridad compartidas por un grupo local de rescate, la Asociación de Rescate Ruam Jai Mukdahan, muestran a los monjes caminando en fila de uno al costado de una carretera antes de que la camioneta se estrelle contra ellos.

El niño estaba bajo custodia y sería interrogado cuando llegasen los funcionarios estatales de protección de menores, indicó la policía.

La causa del accidente aún está bajo investigación, pero la policía señaló que los monjes dijeron que vieron cómo el vehículo zigzagueaba antes de salirse de la carretera y estrellarse contra el grupo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.