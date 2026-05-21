Aldeanos camboyanos honran a espíritus guardianes para pedir lluvia y buena fortuna

Cientos de camboyanos rindieron homenaje a los espíritus guardianes de su aldea el jueves en una colorida ceremonia centenaria para pedir buena fortuna, lluvia y prosperidad.

El ritual “He Neak Ta” se celebra anualmente desde hace varios cientos de años por los habitantes de Phum Boeung, a unos 25 kilómetros (15 millas) al noroeste de la capital, Nom Pen.

La ceremonia, que se ha vuelto cada vez más excepcional en los tiempos modernos, coincide con el inicio del monzón de verano, cuando los agricultores se preparan para plantar arroz, un cultivo que requiere una gran cantidad de agua.

Aunque la mayoría de los camboyanos son budistas, el ritual refleja una fe generalizada en el animismo, la creencia de que los espíritus pueden habitar todo tipo de objetos vivos e inanimados.

Chamrouen Ratha, un herrero de 26 años, comentó que se tomaba el día libre en su trabajo para unirse a otros residentes y honrar a los mismos espíritus que veneraron sus antepasados.

“La importancia de esta ceremonia es rezar por la felicidad y la prosperidad de todos los aldeanos de esta zona y de los participantes", explicó Chamrouen Ratha.

A unos dos kilómetros (1,2 millas) del monasterio local, aldeanos de todas las edades se congregan en un lugar dedicado a su espíritu guardián. Jóvenes del pueblo se pintan la cara y el cuerpo con escenas inspiradas en el folclore local, se visten como espíritus y se ponen faldas de hierba. Unos pocos llevan cabezas pintadas de gran tamaño sobre sus trajes.

Muchas mujeres jóvenes visten ropa tradicional de seda, con collares dorados y flores detrás de las orejas. Algunas bailan con elegancia al ritmo de tambores de mano y pequeños gongs.

La heterogénea procesión, en la que algunos participantes van en moto e incluso a caballo, avanza lentamente hacia el santuario del espíritu guardián.

Allí, los aldeanos encienden varillas de incienso y ofrecen distintos tipos de fruta, comida, refrescos y alcohol, mientras rezan por la buena fortuna, lluvias suficientes, prosperidad y la prevención de enfermedades en su comunidad.

La ceremonia, que dura medio día, concluye rociando agua bendita sobre los alegres participantes.

“Rezo para que haya suficiente lluvia y una producción abundante de arroz... para que los aldeanos disfruten de su cosecha”, señaló uno de los asistentes caracterizados, Sim Pov, un conductor de 30 años.

Neak Mao, de 64 y que llevó consigo dos caballos, contó que asiste a la ceremonia desde que era joven.

“Esta celebración es para asegurar que no se pierdan las tradiciones de nuestros antepasados, que ellos han intentado preservar y nosotros seguimos haciéndolo cada año”, dijo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.