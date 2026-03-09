Al menos cinco muertos y varios desaparecidos en un deslizamiento en el mayor vertedero de Indonesia

Una enorme avalancha de basura en el mayor vertedero de Indonesia mató al menos a cinco personas y dejó a varias más desaparecidas después de que las fuertes lluvias durante la noche provocaran el colapso de un montón de residuos, informaron funcionarios el lunes.

Más de 300 efectivos de búsqueda y rescate, con el apoyo de maquinaria pesada y perros rastreadores, fueron desplegados en el extenso sitio del vertedero a última hora del domingo en la Instalación Integrada de Tratamiento de Residuos de Bantargebang, en Bekasi, una ciudad a las afueras de la capital, Yakarta. Los rescatistas trabajaban con cautela entre montículos inestables de desechos, señaló Desiana Kartika Bahari, quien dirige la Oficina de Búsqueda y Rescate de Yakarta.

Bahari indicó que entre las víctimas había dos conductores de camiones de basura y dos vendedores de puestos de comida que estaban trabajando o descansando cerca del vertedero, mientras que cuatro personas lograron escapar del desastre. Los rescatistas, incluidos policías, soldados y voluntarios, seguían buscando al menos a tres personas reportadas como desaparecidas, agregó.

"No hemos descartado la posibilidad de que haya más víctimas", dijo Bahari. “Aún estamos recopilando datos para confirmar cuántos vehículos y trabajadores quedaron atrapados bajo los escombros”.

Fotos y videos difundidos por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate mostraron excavadoras abriéndose paso entre el montículo derrumbado, donde varios camiones de basura y pequeños puestos de comida quedaron sepultados.

El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Abdul Muhari, instó a aplicar protocolos estrictos de seguridad durante la operación, y señaló que los pronósticos meteorológicos para los próximos dos días indican posibles lluvias en Yakarta y sus ciudades satélite cercanas.

Advirtió que el material derrumbado e inestable podría provocar movimientos adicionales del terreno, lo que pondría a los equipos de rescate en mayor riesgo.

El derrumbe mortal del domingo reavivó el escrutinio sobre Bantargebang, un vertedero crucial pero desbordado que recibe la mayor parte de los residuos domésticos diarios de la región de Yakarta. El sitio ha recibido advertencias reiteradas sobre su capacidad, lo que ha impulsado esfuerzos nacionales para reformar el sistema de gestión de residuos de Indonesia.

En enero, un derrumbe similar de basura y escombros sepultó o dejó atrapados a trabajadores en edificios de poca altura en un vertedero de Filipinas, lo que causó al menos cuatro muertos, una docena de heridos y dejó a más de 30 personas desaparecidas.

En 2005, 31 personas murieron y decenas desaparecieron después de que un depósito de basura de 7 metros (23 pies) se derrumbara tras fuertes lluvias, lo que desencadenó un deslizamiento de tierra que sepultó o dañó 60 viviendas en dos aldeas de Java Occidental cerca de la ciudad indonesia de Bandung.

A finales del año pasado, el gobierno anunció un plazo de dos años para despejar Bantargebang mediante un proyecto acelerado de conversión de residuos en energía, destinado a reducir la dependencia crónica del vertido a cielo abierto. La iniciativa, respaldada por una nueva regulación presidencial orientada a agilizar las licencias y fomentar la inversión, plantea convertir los desechos en energía eléctrica o térmica.

