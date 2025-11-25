Suspenden a la senadora australiana Pauline Hanson por usar un burka como protesta

Una senadora australiana que está haciendo campaña para introducir una prohibición nacional del burka fue expulsada del Parlamento por el resto del año por usar la prenda musulmana en la cámara.

Pauline Hanson, la líder de 71 años del partido minoritario antiislámico y antiinmigración One Nation, fue acusada de realizar un acto irrespetuoso el lunes cuando entró al Senado ataviada en la prenda de la cabeza a los pies para protestar por la negativa de sus compañeros senadores a considerar su proyecto de ley que prohibiría el burka y otras coberturas faciales completas en lugares públicos.

Los senadores la suspendieron por el resto del día el lunes. Ante la falta de disculpa, aprobaron una moción de censura el martes que conllevó una de las penas más severas contra un senador en las últimas décadas. Se le prohibió asistir a siete días consecutivos de sesiones del Senado.

El Senado levanta su sesión para el resto del año el jueves y la suspensión de Hanson continuará cuando el Parlamento se reanude en febrero del próximo año.

Hanson luego dijo a los periodistas que sería juzgada por los votantes en las próximas elecciones en 2028, no por sus colegas del Senado.

“No querían prohibir el burka, sin embargo, me negaron el derecho a usarlo en el Parlamento. No hay un código de vestimenta en el Parlamento, sin embargo, no se me permite usarlo. Así que para mí, ha sido hipócrita”, expresó.

Hanson, quien dio un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora anual en Florida este mes, causó indignación en 2017 cuando usó un burka en el Senado en una protesta similar. No fue castigada en esa ocasión.

La líder del gobierno en el Senado, Penny Wong, nacida en Malasia y que no es musulmana, presentó la moción de censura el martes.

Wong dijo que al usar el burka, Hanson había “ridiculizado y vilipendiado a toda una fe” observada por casi un millón de australianos entre una población de 28 millones.

“El espectáculo superficial y de odio de la senadora Hanson desgarra nuestro tejido social y creo que debilita a Australia, y también tiene consecuencias crueles para muchos de nuestros más vulnerables, incluso en nuestros patios escolares”, afirmó Wong al Senado.

Mehreen Faruqi, nacida en Pakistán, dijo que ella y Fatima Payman, nacida en Afganistán, eran las únicas musulmanas en el Senado. Pero cuando Hanson vistió el burka por primera vez en 2017, no había ninguna.

“Que esto sea el comienzo de realmente abordar el racismo estructural y sistémico que impregna este país”, dijo Faruqi sobre la moción de censura.

Payman, quien usa un hiyab, no habló en el Senado el martes. Pero le dijo a Hanson el lunes que su uso del burka era “vergonzoso” y “una deshonra”.

Un juez dictaminó el año pasado que Hanson violó una ley contra la discriminación racial al decirle groseramente a Faruqi en una publicación en redes sociales que regresara a su tierra natal.

Hanson ha apelado ese fallo.

Rateb Jneid, presidente del grupo de defensa Federación Australiana de Consejos Islámicos, dijo en un comunicado que el uso del burka por parte de Hanson era “parte de un patrón de comportamiento que ha vilipendiado repetidamente a musulmanes, migrantes y minorías”.

Hanson es conocida por sus opiniones sobre la raza desde su primer discurso en el Parlamento en 1996, en el que dijo que Australia estaba “en peligro de ser invadida por asiáticos” debido a su política de inmigración no discriminatoria.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.