40 muertos al caer un autobús de pasajeros a un barranco en Pakistán

Un autobús de pasajeros que circulaba a exceso de velocidad y con sobrecupo se precipitó desde una autopista hacia un barranco rocoso en el suroeste de Pakistán el viernes, lo que dejó 40 muertos y ocho heridos en uno de los accidentes viales más mortíferos de los últimos años, informaron funcionarios.

El autobús perdió el control y cayó al barranco en Dana Sar, una zona remota cerca de la frontera entre las provincias de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa, indicó Shahid Rind, portavoz del gobierno de Baluchistán.

Rind explicó que el autobús iban también pasajeros de otro autobús que se había averiado, lo que dejó al vehículo con sobrecupo. Añadió que los rescatistas trabajaban para identificar a las personas fallecidas.

Un herido relató a medios locales desde su cama de hospital que algunos pasajeros protestaron porque el conductor se detuvo para recoger a personas de otro autobús que se había averiado y que también se dirigía a Peshawar. Dijo que siguió una discusión, durante la cual un pasajero supuestamente agarró al conductor por el cuello. Momentos después, el conductor perdió el control del autobús, que se precipitó al barranco.

El relato no pudo ser verificado de manera independiente y la policía está investigando.

Un administrador del gobierno regional, Hazrat Wali Kakar, dijo que los rescatistas trasladaron a los heridos y a los muertos a hospitales cercanos.

Funcionarios de rescate dijeron que el autobús transportaba a 48 pasajeros cuando se estrelló.

Ocho pasajeros heridos recibieron atención médica inicial en el lugar antes de ser trasladados al hospital de la sede del distrito en Zhob, mientras que los cuerpos de las 40 víctimas fueron trasladados a un hospital del distrito, informaron funcionarios.

Shah Fahad, director general de los servicios de emergencia de rescate en Khyber Pakhtunkhwa, dijo que su agencia trabajaba junto con los servicios de emergencia de Baluchistán en la operación de rescate y recuperación. Dijo que si se confirma que alguna de las víctimas es residente de Khyber Pakhtunkhwa, las autoridades trasladarán sus cuerpos en ambulancia a sus ciudades de origen para ayudar a sus familias.

El presidente Asif Ali Zardari manifestó sus condolencias a las familias de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos.

Ordenó a las autoridades pertinentes garantizar que los heridos reciban la mejor atención médica posible.

En un comunicado, el ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, también expresó su tristeza por la pérdida de vidas y dispuso que las autoridades se aseguren de que los heridos reciban el mejor tratamiento médico posible.

Los accidentes de tránsito son comunes en Pakistán debido al mal estado de las carreteras, la aplicación insuficiente de las leyes de tránsito y prácticas de conducción inseguras, particularmente en zonas montañosas.

En mayo, un minibús se estrelló contra un autobús estacionado en una autopista en el noroeste del país, lo que causó 17 muertos y cinco heridos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.