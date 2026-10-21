Los miembros de una expedición de búsqueda de Amelia Earhart han prometido continuar después de que los restos que se creían pertenecían al avión de la aventurera aérea resultaran ser un grupo de árboles arrastrados por la corriente.

Los rastreadores estadounidenses que viajaron a una pequeña isla del Pacífico Sur con la esperanza de encontrar el avión de Amelia Earhart afirman que mantienen su “hipótesis del náufrago” a pesar del contratiempo en su búsqueda.

La expedición Taraia Object, un esfuerzo conjunto del ALI (Instituto del Legado Arqueológico), la Fundación Purdue Research y la Universidad de Purdue (Indiana, Estados Unidos), se dirigió a la isla Nikumaroro después de que imágenes satelitales de 2020 parecieran mostrar el avión Electra 10-E de Earhart.

Sin embargo, el lunes, el equipo confirmó que los restos eran en realidad un grupo de árboles arrastrados por la corriente.

Para cuando el equipo llegó al lugar, una buena parte de los escombros se había fragmentado y arrastrado, dejando solo un único segmento en forma de Y, una fracción del tamaño original de la anomalía observada en las imágenes cuando se desarrolló la hipótesis del “objeto Taraia”.

Mapa de la isla de Nikumaroro

Los investigadores pensaron que la superficie reflectante del supuesto avión indicaba que estaba hecho de una sustancia metálica, pero resultó ser un revestimiento de carbonato. Otros objetos encontrados por el equipo estaban recubiertos de manera similar con una amalgama brillante y compactada de arena de coral.

open image in gallery El supuesto avión resultó ser un cúmulo de árboles arrastrados por el mar ( Fundación Purdue Research )

La expedición Taraia Object halló numerosos artefactos mediante trabajos arqueológicos tanto marítimos como terrestres, entre ellos un tubo de acero de unos 76 cm de largo descubierto en la laguna cercana a la península de Taraia.

Este revés se produce tras dos intentos fallidos de localizar los restos del avión en las aguas que rodean Nikumaroro. Una imagen de sonar con forma de avión, captada en otra zona del fondo marino, resultó ser un montón de rocas.

“Seguiremos buscando”

Aunque los miembros de la expedición no encontraron la prueba definitiva que esperaban, Rick Pettigrew, director ejecutivo de ALI, afirma que el equipo mantiene un ánimo excelente.

“Amelia Earhart nunca se rindió; siguió superando límites y adentrándose en lo desconocido”, dijo Steve Schultz, asesor jurídico de Purdue y miembro de la expedición.

“Ese mismo fuego alimenta nuestra búsqueda. Ella siguió volando, y nosotros seguiremos buscando”, agregó.

La “teoría del náufrago”. ¿Realmente se estrelló el avión de Amelia Earhart?

Earhart y su navegante, Fred Noonan, partieron de Lae, Papúa Nueva Guinea, en la antepenúltima etapa de su intento de dar la vuelta al mundo el 2 de julio de 1937. El par se dirigía a la isla Howland, a unos 640 km al noroeste de Nikumaroro, cuando desaparecieron misteriosamente.

Esto dio lugar a una de las mayores operaciones de búsqueda aérea y marítima de la historia de EE. UU., ya que las autoridades del país pasaron dos semanas rastreando una zona del océano Pacífico aproximadamente del tamaño de Texas.

El avión Lockheed Electra de Earhart, conocido cariñosamente como su “Laboratorio Volador”, fue adquirido con fondos de la Fundación Purdue Research. Earhart tenía la intención de devolver el avión a Purdue una vez finalizado su vuelo.

Pero la teoría del náufrago, desarrollada por el Grupo Internacional para la Recuperación de Aeronaves Históricas desde la década de 1980, sostiene que Earhart y Noonan no se estrellaron en el mar. En cambio, el grupo cree que ambos aterrizaron en la plataforma arrecifal del remoto atolón y quedaron allí aislados.

open image in gallery Los exploradores creen que la teoría de que Amelia Earhart fue una náufraga sigue siendo probable ( Getty )

La teoría del náufrago se basa en cuatro conjuntos clave de pruebas, fundamentadas en registros documentales, fotografías e imágenes satelitales, objetos físicos y testimonios personales. Estos son:

Rumbos de radio registrados a partir de transmisiones realizadas en ese momento por la Armada de EE. UU., la Guardia Costera de EE. UU. y Pan American World Airways, que convergen en Nikumaroro.

Un análisis de 2018 de huesos humanos descubiertos en la isla en 1940 sugiere firmemente que pertenecen a una mujer de la talla de Earhart.

Entre los objetos hallados en Nikumaroro se incluyen un zapato de mujer, una polvera, un tarro de crema para las pecas y un frasco de medicina, todos ellos datados en la década de 1930.

El “objeto Bevington”, una anomalía fotográfica en el arrecife Nikumaroro capturada tres meses después de la desaparición del avión, parece representar el tren de aterrizaje del Electra.

La versión oficial del Gobierno estadounidense sobre el destino de Earhart ha sido durante mucho tiempo que su avión se quedó sin combustible y se estrelló en el mar cerca de su destino de repostaje, la isla Howland.

Traducción de Sara Pignatiello