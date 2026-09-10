La tormenta tropical Norbert se forma en el Pacífico y no amenaza tierra

La tormenta tropical Norbert se formó el jueves en el océano Pacífico y no representaba una amenaza para tierra, informaron los meteorólogos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, indicó que la tormenta se encontraba a unos 1.102 kilómetros (685 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México. Tenía vientos máximos sostenidos de 64 km/h (40 mph) y se desplazaba hacia el oeste.

El centro señaló que no había alertas ni avisos costeros en vigor. Se pronosticó un fortalecimiento gradual durante los próximos días.

También en el Pacífico, la tormenta tropical Lowell continuó desplazándose hacia el oeste sobre aguas abiertas con vientos máximos sostenidos de 105 km/h (65 mph). A principios de esta semana, la tormenta llevó fuertes lluvias y vientos dañinos a las islas hawaianas cuando tenía categoría de huracán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.