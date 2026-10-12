Autoridades identifican al atacante y a la mayoría de las 8 víctimas del tiroteo en Pensilvania

Un forense dio a conocer el lunes los nombres del atacante y de seis de las ocho personas que murieron baleadas en una vivienda de Erie, Pensilvania, incluyendo dos niñitos. Siete de las víctimas eran familiares del atacante.

El autor del ataque del viernes fue Matthew Stone Sr., de 45 años, según el forense del condado Erie, Lyell Cook. Stone se quitó la vida en la vivienda, indicó el jefe de la policía local, Rick Lorah.

Según Cook, las víctimas eran Michelle Stone, de 44 años; Angelina Stone, de 24, quien debía dar a luz el lunes; Jonathan Stone, de 19; Matthew Stone, de 21, y dos mujeres que vivían en otras direcciones: Lora Roberts, de 37, y Twila Tanner, de 51. Señaló que también murieron un niño de 5 años y una niña de 1 año, pero que la ley estatal le impedía divulgar sus nombres.

En un memorial por las víctimas, Julius Windham contó que su hija Amarianna es la pequeña que murió. La madre de la niña era Angelina Stone, quien también era la madre del niño que falleció, precisó, y añadió que el atacante era el abuelo y el patriarca de la familia.

La amiga de la familia Nicole Eller comentó que Roberts iba con frecuencia a la casa para ayudar durante el embarazo de su sobrina y vecina, Angelina Stone.

Roberts, identificada por amigos como madre de cinco hijos y comprometida para casarse, era voluntaria y exintegrante de la junta directiva de un grupo comunitario que ayudaba a personas sin hogar. En una publicación de Facebook del 15 de julio, condenó los tiroteos recientes en Erie.

“Erie, ¡tenemos que hacerlo mejor!”, escribió. “La vida es valiosa y es desgarrador ver tanto dolor y violencia. Pregunten cómo están las personas que aman y elijan siempre la amabilidad”.

Las pruebas de video y audio recuperadas por los investigadores incluían sonidos amortiguados de disparos provenientes del interior de la vivienda justo antes de que llegaran dos mujeres “angustiadas” y comenzaran a golpear la puerta, explicó Lorah. Luego el atacante salió y les disparó mientras corrían hacia él, antes de volver a entrar.

Roberts y Tanner, quien era la única que no era familiar, murieron fuera de la vivienda, señaló Lorah.

El jefe de policía no ha dicho cuáles pudieron ser los motivos del atacante, pero sugirió que su salud mental podría haber sido un factor. Indicó que los investigadores hablarían con familiares y examinarían los teléfonos celulares de las mujeres que murieron fuera de la vivienda.

Erie está a unos 190 kilómetros (120 millas) al norte de Pittsburgh.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.