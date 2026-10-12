¿Qué se celebra el 12 de octubre, el Día de la Raza o el Día de la Resistencia Indígena?

Desde hace por lo menos 80 años, en España se ha celebrado el Día de la Raza el 12 de octubre, el cual marca el momento en que el navegante y cartógrafo genovés, Cristóbal Colón, desembarcó en la isla de San Salvador al hallar las Antillas.

Según la historia conocida, Colón tenía intenciones de hallar una ruta comercial de España hacia la India que trajera consigo mayores ganancias y, con ello, una posible expansión territorial. En cambio, partió con 100 hombres gracias a la inversión de la reina consorte de Sicilia desde 1469 y de Aragón desde 1479, Isabel de Castilla, y partió en tres barcos “Niña”, “Pinta” y “Santa María”; sin embargo, halló América.

De acuerdo con algunos historiadores mexicanos, como Federico Navarrete, explicó al diario español El País que la enseñanza de esta efeméride en las escuelas públicas “se basa en anécdotas pintorescas”. Y agregó: “Recuerdo que de chiquito me hicieron aprender el nombre de las tres carabelas. Es pintoresco, pero es completamente inútil porque Colón ni siquiera supo que había llegado a América, murió convencido que estaba en Asia”.

Según el CIALC (Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe) de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), Colón llegó al Caribe “pero nunca se percató de ello o, por lo menos, nunca admitió haber llegado a territorios que no fueran asiáticos”, detalló la investigadora, Sofía Reding Blase.

Cristóbal Colón desembarca en América acompañado de los hermanos Piuzon, quienes portan banderas y cruces, 1492 ( Getty Images )

Algunos claroscuros que han sido omitidos en algunos libros de enseñanza pública e, inclusive, en literatura histórica en México y otros países, es el momento en que Colón desembarcó en la isla Guanahaní (hoy isla de San Salvador) y secuestró a un indígena y se lo llevó en contra de su voluntad. “Además de aprender del barquito, deberíamos de aprender de las personas esclavizadas”, dijo Navarrete al diario español.

El descubrimiento de América se enmarca el 12 de octubre de 1492, según la historia; pero fue hasta 1928, cuando el exsecretario de Educación Pública de México, José Vasconcelos Calderón (1921-1924), lo institucionalizó con el objetivo de mostrar el encuentro de dos continentes a modo cultural.

Sin embargo, a lo largo de los años ha sido un motivo de crítica. En 1992, a 500 años de haber ocurrido el ‘suceso’, el filósofo mexicano, Miguel León Portilla, puso al centro del debate el hecho al cuestionar si realmente Colón descubrió América o, más bien, las culturas maya, azteca e inca, la habían descubierto al poblarla y enriquecerla con sus usos y costumbres.

Al día de hoy, algunas naciones han preferido nombrar este día como de la Resistencia Indígena, del Respeto a la Diversidad Cultural, de la Liberación, de la Interculturalidad e, incluso de la Fiesta Nacional. También es conocido como el Día del Descubrimiento de América, de la Hispanidad o del Encuentro de Dos Mundos.