Monica Lewinsky y Amanda Knox colaboran en nueva docuserie de Hulu

Monica Lewinsky y Amanda Knox se asociaron para producir un docudrama de Hulu sobre la experiencia de esta última al pasar cuatro años encarcelada injustamente en Italia por asesinato.

Lewinsky, cuyo romance en la década de los 90 con el entonces presidente de EE. UU. Bill Clinton se convirtió en un frenesí mediático, declaró el lunes al programa Good Morning America de la cadena ABC que veía en Knox a “otra joven que había sufrido los ataques de los medios de comunicación, que había sido destrozada por la opinión pública”.

Knox, que trabaja como productora en Amanda Knox: una historia retorcida junto a Lewinsky y la creadora del programa K. J. Steinberg, añadió en la entrevista de Good Morning America que veía el mismo vínculo entre ambas.

“Ambas fuimos interrogadas; ambas hemos sido vilmente transformadas en caricaturas de nosotras mismas en los medios de comunicación”, dijo Knox.

La serie, que se estrena este miércoles en Hulu, sigue “la implacable lucha de Amanda para demostrar su inocencia y reclamar su libertad, y examina por qué las autoridades y el mundo se mantuvieron tan firmes en su juicio”, según la sinopsis publicada en la plataforma de streaming.

open image in gallery Knox y Lewinsky, que trabajan como productoras en la nueva serie de Hulu Amanda Knox: una historia retorcida , dijeron que habían conectado por el duro trato que recibieron en los medios de comunicación durante sus respectivos escándalos ( Getty Images )

La actriz Grace Van Patten, de Dime más mentiras, interpreta a Knox en la serie.

En 2007, Knox era una joven de 20 años que estudiaba en la ciudad italiana de Perugia cuando su compañera de piso, la británica Meredith Kercher, fue hallada muerta a puñaladas en el apartamento que compartían.

Knox y su reciente novio italiano de entonces, Raffaele Sollecito, fueron condenados por el asesinato.

La estadounidense salió de prisión en 2011, cuando un tribunal de apelación anuló la condena al encontrar errores en la investigación forense. Luego fue condenada de nuevo, aunque este fallo también fue anulado en 2015.

open image in gallery Knox ahora es autora y activista en contra de las condenas injustas desde que salió de la cárcel italiana en 2011 ( Patrik Andersson )

En una entrevista concedida a The Independent en marzo, Knox dijo que se considera parte de un grupo de mujeres al que llama “La Sororidad”: personas que se han convertido en objeto de excesivas especulaciones y críticas por parte de los medios de comunicación.

“Las mujeres que han sido objeto de los titulares de TMZ, los sketches de SNL y las listas de Top Ten de David Letterman”, escribió Knox sobre el grupo en sus reciente libro autobiográfico, haciendo referencia a Monica Lewinsky y Lorena Bobbitt.

“Aunque he pasado por una experiencia muy extrema, muchas de las cosas que he aprendido son realmente universales”, declaró Knox a The Independent mientras promocionaba el libro. Continuó: “Y ahora soy adicta a esa sensación de alegría que tengo después de haber pasado tanto tiempo en el ostracismo”.

Desde su puesta en libertad, Knox ha abogado por otras personas que se encuentran entre rejas, como Melissa Lucio, una mujer condenada a muerte en Texas que sostiene que fue condenada injustamente por la paliza mortal que recibió su hija de 2 años.

Por su parte, Lewinsky trabajó anteriormente como productora en una serie dramatizada de Hulu sobre su propia historia, Impeachment: American Crime Story.

Traducción de Sara Pignatiello