Policía brasileña: Expresidente Jair Bolsonaro planeaba huir a Argentina para pedir asilo

AP Noticias
Miércoles, 20 de agosto de 2025 19:15 EDT
BRASIL-BOLSONARO
BRASIL-BOLSONARO (AP)

La policía en Brasil asegura que los mensajes que fueron encontrados en el teléfono del expresidente Jair Bolsonaro mostraban que quería huir a Argentina y solicitar asilo político al presidente Javier Milei.

Bolsonaro y uno de sus hijos fueron acusados formalmente el miércoles de obstrucción de la justicia en relación con su juicio pendiente por un presunto intento de golpe de Estado.

Associated Press tuvo acceso a la investigación policial, la cual fue enviada al Supremo Tribunal Federal.

Silas Malafaia, un pastor evangélico y firme aliado de Bolsonaro, también fue objeto de la investigación policial. Los investigadores le confiscaron el pasaporte.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

