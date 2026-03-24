Un Castro podría ser el sucesor de Díaz-Canel en Cuba

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa un cambio en el liderazgo de Cuba, crecen las especulaciones sobre si hay alguien que podría reemplazar al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y de quién podría tratarse.

Díaz-Canel, sucesor elegido por Raúl Castro en 2018 y que ha sido una figura en gran medida decorativa, es el único gobernante sin el apellido Castro desde la revolución de 1959. Aún le quedan dos años de mandato, pero algunos expertos y un número creciente de cubanos dudan de que llegue a completarlos.

Dos primos Castro han pasado a estar en el centro de atención como posibles reemplazos, señalaron expertos.

Oscar Pérez-Oliva Fraga —sobrino nieto de Raúl Castro, de 55 años— ha ascendido al poder desde que salió del anonimato hace varios años. Se convirtió en titular del influyente Ministerio de Comercio Exterior e Inversión en mayo de 2024 y fue nombrado viceprimer ministro de la isla en octubre.

En contraste, Raúl Guillermo Rodríguez Castro —nieto de Raúl Castro— nunca ha ocupado un cargo de gobierno, ya que se desempeñó como guardaespaldas de su abuelo y más tarde como jefe del equivalente cubano del Servicio Secreto de Estados Unidos. Desde hace tiempo se le conoce como “Raulito”, y es nuevo en el foco que recae sobre los altos funcionarios del gobierno.

Pero fue noticia el mes pasado cuando se reunió en secreto, al margen de una cumbre de la Comunidad del Caribe en San Cristóbal, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En ese momento, Rubio se negó a decir con quién hablaba dentro del gobierno cubano.

“El papel que desempeña Raulito ahora mismo es el de conexión entre Raúl Castro y quienquiera que esté del lado de Estados Unidos”, afirmó Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida. “Goza de la confianza absoluta de Raúl Castro”.

Sin embargo, Arcos y otros expertos sostienen que, aun si alguien con el linaje Castro asumiera la presidencia, es poco probable que cambie algo.

“El liderazgo del partido no significa nada en Cuba”, manifestó Arcos. “El partido es solo una fachada vacía. El poder real reside en los militares, bajo Raúl Castro”.

El hombre de 94 años sigue al mando como general, aparece en actos clave y es considerado la persona más poderosa de Cuba, un país sometido a más de seis décadas de gobierno absolutista, primero por el líder revolucionario Fidel Castro y luego, durante la última década, por su hermano menor Raúl.

Y es poco probable que eso cambie.

“Lo más importante que tenemos que considerar de los últimos 30 años en Cuba es la absoluta renuencia de este régimen a implementar reformas económicas estructurales serias”, señaló Arcos. “Pedirles reformas políticas sería demasiado”.

Uno de los primos Castro es descrito como tecnócrata

Pérez-Oliva estudió ingeniería eléctrica antes de convertirse en director general de una empresa importadora y luego en director de negocios dentro de la Zona Especial de Desarrollo Mariel de Cuba. Eso es todo lo que el gobierno cubano ha compartido oficialmente sobre él.

En internet apenas hay rastros de él; ni siquiera tiene una página en Wikipedia. Su cuenta en X es privada y lleva inscrito este sentimiento: “Comprometido con la Revolución y con las ideas de FIDEL”.

Pérez-Oliva se convirtió hace poco en una figura pública, al viajar con el canciller cubano Bruno Rodríguez a Rusia y Vietnam a principios de este año. También hizo una aparición pública a inicios de febrero, cuando un apagón masivo afectó la región occidental de Cuba. Mientras otros altos funcionarios culparon únicamente al bloqueo energético de Estados Unidos, Pérez-Oliva reconoció que no era así.

“No nos queremos justificar con el bloqueo, hay un grupo de deficiencias internas”, dijo en una entrevista televisiva con medios estatales.

Un logro clave llegó en diciembre, cuando Pérez-Oliva fue nombrado diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, un requisito para cualquier presidente cubano.

Carlos M. Rodríguez Arechavaleta, experto en Cuba y profesor en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, dijo que Pérez-Oliva tiene el perfil de un tecnócrata con habilidades de negociación comercial. “Esta podría ser una figura… más ideológica… tal vez con una orientación más tecnocrática, orientado a potencialmente reformista”, comentó.

Arcos dijo que, en su opinión, Díaz-Canel podría “muy bien ser reemplazado” por Pérez-Oliva.

“Este hombre se ve más adecuado, más pulido. Ha pasado por cargos más importantes”, señaló el experto. “Esto es un negocio familiar”.

Conocido como Raulito, este primo era una figura habitual en la escena del partido en Cuba

Rodríguez Castro es hijo de la hija mayor de Raúl Castro, y su padre es Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, una de las figuras más poderosas de Cuba que dirigió GAESA, el histórico brazo empresarial de los militares, antes de su inesperada muerte en julio de 2022.

En su juventud, Rodríguez Castro se volvió una presencia habitual en las escenas de la música y las fiestas en Cuba. Durante sus apariciones públicas, la gente se daba codazos y susurraba: “Ese es El Cangrejo”, un apodo que se le dio porque nació con un dedo extra.

Asistió a una escuela militar y se convirtió en guardaespaldas de Raúl Castro, acompañándolo en viajes al extranjero. Más tarde, fue ascendido a jefe del equivalente cubano del Servicio Secreto de Estados Unidos, pero con la misión de espiar a los líderes del país, dijo Arcos.

Luego, el 13 de marzo, expertos señalaron que Rodríguez Castro estuvo presente en una reunión de gobierno con Díaz-Canel, cuando este anunció que Cuba había sostenido conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. También estuvo presente en la conferencia de prensa posterior.

Se trató de una inusual aparición pública vinculada a asuntos de gobierno, y atrajo cierto escrutinio público de los cubanos de a pie.

“El Cangrejo no tiene ningún puesto ahí, así que no sé por qué él estaba ahí metido”, dijo Maday Beltrán Acosta, de 20 años. “Y la gente puso un montón de comentarios sobre eso”.

Beltrán Acosta dijo que también le molestan las publicaciones de Rodríguez Castro en redes sociales porque muestran “abundante comida”.

“El pueblo pasando necesidad y él disfrutando de la vida”, señaló.

Pero Arcos dijo que no cree que Rodríguez Castro pueda ser el próximo presidente de Cuba, al menos públicamente, porque su nombre reflejaría una continuidad del liderazgo actual de la isla, y no un cambio como exigen Trump y Rubio.

“No puede ser la figura de transición”, afirmó Arcos, “porque su apellido lo descalifica”.

“No es objeto de negociación”

Aunque las especulaciones siguen desbordadas sobre si Cuba podría tener un nuevo presidente antes de que expire el mandato de Díaz-Canel, los expertos señalan que es un líder impopular.

Impuso medidas represivas tras las protestas antigubernamentales de julio de 2021, que surgieron por la escasez de alimentos y fueron las mayores de su tipo en décadas.

Bajo Díaz-Canel, las crisis económica y energética de Cuba se han profundizado.

“Las condiciones de vida de la población están en el límite de la crisis humanitaria”, dijo Rodríguez Arechavaleta. “Ya la situación social es insostenible”.

“Es un hombre con barriga en un país donde todo el mundo trata de encontrar (algo) para comer”. añadió Arcos.

La semana pasada, el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío refutó comentarios sobre un posible cambio en el sistema político o la salida de Díaz-Canel como parte de las conversaciones en curso con Estados Unidos.

“El sistema político cubano no es objeto de negociación, ni el presidente, ni el cargo de ningún directivo en Cuba es objeto de negociación con Estados Unidos ni con el gobierno de ningún país”, dijo Fernández de Cossío a los periodistas.

Arcos, el experto en Cuba, dijo que no puede imaginar a Raúl Castro renunciando al poder, pero cree que Díaz-Canel podría ser reemplazado, y se refirió a él como “un burócrata gris” dentro del partido cuando fue nombrado presidente.

Señaló que la muerte de Castro “sería el tipo de sacudida que agrietaría al régimen”.

“Nadie sabe realmente quién viene para reemplazarlo”, dijo Arcos. “Por primera vez en Cuba, existe la posibilidad de que varias personas luchen por el poder”.

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La reportera de The Associated Press Milexsy Durán en La Habana contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.