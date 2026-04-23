Suben las solicitudes del seguro por desempleo en EEUU, pero se mantienen en rango saludable

La cifra de estadounidenses que solicitaron el seguro por desempleo aumentó ligeramente la semana pasada, pero se mantiene dentro del rango históricamente saludable de los últimos años.

Las solicitudes para la semana que terminó el 18 de abril aumentaron en 6.000, hasta 214.000, frente a las 208.000 de la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo el jueves. La cifra es ligeramente superior a las 210.000 solicitudes que esperaban los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

Las solicitudes del seguro por desempleo se consideran un reflejo de los despidos en Estados Unidos y se acercan a un termómetro casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

La guerra con Irán, que ya va por su octava semana, ha introducido un alto grado de incertidumbre sobre cómo afectará a las economías de Estados Unidos y del mundo, aun cuando Irán y Estados Unidos siguen bajo un acuerdo de alto el fuego.

Los mercados financieros de Estados Unidos han repuntado hasta niveles récord y los precios del crudo estadounidense se han estabilizado en torno a los 94 dólares por barril. Eso es mejor que los 112 dólares de principios de este mes, pero aun así 40% más alto que antes de que comenzara la guerra. Los precios de la gasolina también se mantienen elevados, lo que impone mayores costos a empresas y consumidores.

El mayor salto mensual de los precios de la gasolina en seis décadas elevó los precios al consumidor 3,3% en marzo respecto de un año antes, informó recientemente el Departamento de Trabajo. Es un aumento pronunciado frente al 2,4% de febrero y el mayor incremento interanual desde mayo de 2024. En términos mensuales, los precios subieron 0,9% en marzo respecto de febrero, el mayor aumento de este tipo en casi cuatro años.

Esto ocurre en un momento en que la inflación en Estados Unidos ya estaba por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, lo que reduce aún más las probabilidades de que el banco central recorte las tasas de interés en el corto plazo. Tasas más bajas pueden impulsar la economía y la contratación, pero también tienden a alimentar la inflación.

Los funcionarios de la Reserva Federal votaron por recortar las tasas tres veces para cerrar 2025, ante la preocupación por un debilitamiento del mercado laboral, pero este año han evitado reducirlas más. La Fed se reúne la próxima semana para decidir sobre las tasas.

El Departamento de Trabajo informó a principios de este mes que los empleadores en Estados Unidos añadieron 178.000 nuevos puestos de trabajo en marzo, lo que hizo que la tasa de desempleo bajara a 4,3%. Eso siguió a una pérdida importante de 92.000 empleos en febrero. Las revisiones también han recortado 69.000 empleos de las nóminas de diciembre y enero, una señal de que el mercado laboral sigue bajo presión.

Varias empresas de alto perfil han recortado empleos recientemente, entre ellas Morgan Stanley, Block, UPS y Amazon.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se han estabilizado en un rango mayormente entre 200.000 y 250.000 desde que la economía de Estados Unidos salió de la recesión provocada por la pandemia. Sin embargo, la contratación empezó a desacelerarse hace unos dos años y se moderó aún más en 2025 debido a las erráticas implementaciones de aranceles del presidente Donald Trump, su depuración de la fuerza laboral federal y los efectos persistentes de las altas tasas de interés destinadas a controlar la inflación.

Los empleadores añadieron menos de 200.000 empleos el año pasado, en comparación con alrededor de 1,5 millones en 2024, según la firma de datos FactSet.

El mercado laboral parece atascado en un estado de poca contratación y pocos despidos, que ha mantenido la tasa de desempleo históricamente baja, pero ha dejado a quienes están sin trabajo con dificultades para encontrar un nuevo empleo.

El informe del Departamento de Trabajo del jueves mostró que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes del seguro por desempleo, que suaviza parte de la volatilidad semanal, subió levemente en 750, hasta 210.750.

El número total de estadounidenses que solicitaron el seguro por desempleo para la semana anterior, que terminó el 11 de abril, aumentó en 12.000, hasta 1,82 millones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.