La presentadora de televisión egipcia Sarah Khalifa fue condenada a morir en la horca junto con otras 11 personas en un importante caso de narcotráfico, según medios locales.

Khalifa, de 39 años, figura entre los 12 acusados que recibieron la pena de muerte el sábado por decisión de un tribunal de El Cairo. Otros nueve fueron condenados a cadena perpetua y siete resultaron absueltos, de acuerdo con el periódico estatal egipcio Al-Ahram.

Conocida principalmente por presentar Misión Imposible, un programa de televisión centrado en temas de crimen y seguridad, Khalifa también es propietaria de una clínica de cirugía estética y de una productora dedicada a la organización de fiestas y eventos, según la AFP.

El caso gira en torno a una presunta red dedicada a la producción y distribución de drogas sintéticas. Según la fiscalía, el grupo importaba del extranjero las materias primas necesarias para fabricar los narcóticos y sus integrantes desempeñaban distintas funciones dentro de la organización, desde la adquisición de los materiales hasta la elaboración y posterior distribución de las sustancias.

open image in gallery La presentadora de televisión egipcia Sarah Khalifa fue condenada a morir en la horca junto con otros 11 acusados en un importante caso de narcotráfico ( Sarah Khalifa/Instagram )

Durante la investigación, las autoridades incautaron más de 750 kilos de narcóticos y materiales destinados a su fabricación, además de localizar dos apartamentos que presuntamente funcionaban como laboratorios clandestinos y decomisar armas de fuego y municiones sin licencia, según informó Al-Ahram.

Pese a esos hallazgos, Khalifa ha negado las acusaciones en su contra y, durante una comparecencia ante el tribunal en septiembre pasado, aseguró que nunca había visto drogas hasta que fue fotografiada junto a ellas en las oficinas de la autoridad antidrogas, de acuerdo con el periódico estatal Akhbar Al-Youm. La fiscalía, por su parte, basó su caso en los testimonios de 20 personas y en pruebas técnicas y digitales, entre ellas mensajes, fotografías y videos que, según los fiscales, documentaban las actividades de la presunta organización.

Khalifa había sido arrestada en El Cairo en abril de 2025 en relación con la investigación y, como parte del proceso judicial que siguió, las condenas a muerte fueron remitidas al Gran Muftí de Egipto antes de que se dicte el veredicto definitivo. Este procedimiento es obligatorio en los casos de pena capital, aunque la opinión del muftí tiene carácter consultivo y no obliga al tribunal, por lo que Khalifa y los demás condenados todavía podrán apelar ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial del país en materia penal.

A este proceso se suma otro caso en el que Khalifa y varios acusados fueron condenados a cinco años de prisión por el secuestro y la agresión de un joven, según la AFP.

La sentencia se produce en un país que mantiene la pena de muerte para delitos como el asesinato premeditado, el terrorismo, determinados delitos de violación y el narcotráfico, y donde la Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades registró 541 condenas a muerte durante 2025.

Traducción de Leticia Zampedri