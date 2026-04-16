Israel y el Líbano están negociando por primera vez en décadas, pero ¿lograrán algún resultado?

Donald Trump afirmó que los líderes del Líbano e Israel hablarán el jueves, en un intento por poner fin a más de seis semanas de guerra entre Israel y el grupo militante Hezbolá.

El presidente estadounidense afirmó que está intentando crear un respiro entre ambos países y señaló que “hace mucho tiempo que los dos líderes no hablan, unos 34 años”. No especificó qué líderes hablarían, y las oficinas de los primeros ministros de Líbano e Israel no respondieron.

Estas conversaciones se producirían tras una serie de diálogos entre delegaciones libanesas e israelíes en Washington, las primeras conversaciones directas que ambos países mantuvieron en décadas.

Reunió al embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, y a la embajadora del Líbano, Nada Hamadeh Mouawad, con la mediación de los estadounidenses.

open image in gallery En la imagen: el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (centro), acompañado por el consejero del Departamento de Estado de EE. UU., Michael Needham (centro-izquierda), el embajador de EE. UU. en el Líbano, Michel Issa (centro-derecha), la embajadora del Líbano en EE. UU., Nada Hamadeh Moawad (derecha), y el embajador de Israel en EE. UU., Yechiel Leiter

¿Por qué Israel invadió el Líbano?

Israel lanzó un intenso bombardeo sobre el Líbano y una invasión del sur del país después de que Hezbolá disparó varios cohetes a través de la frontera el 2 de marzo en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán ocurridos días antes.

Israel desplegó cinco divisiones en el Líbano desde el 16 de marzo y destruyó los principales puentes sobre el río Litani, con el fin de aislar el sur del resto del Líbano.

El ejército describió la invasión como una “operación terrestre selectiva contra objetivos clave” en el sur del Líbano, cuyo objetivo era establecer la “zona de defensa avanzada”. El 24 de marzo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que las fuerzas militares demolerían los asentamientos fronterizos en el Líbano y ocuparían el sur del país hasta el río Litani.

open image in gallery Los equipos de emergencia se reúnen en el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí contra la localidad de Srifa, en el sur del Líbano, el 14 de abril ( AFP/Getty )

El 8 de abril se produjo el día más sangriento del conflicto, cuando Israel lanzó decenas de ataques aéreos en tan solo 10 minutos y causó la muerte de más de 350 personas, según las autoridades libanesas.

Decenas de miles de libaneses fueron desplazados de sus hogares y aún no regresaron, pero Katz afirmó que estas operaciones continuarían hasta que Hezbolá dejara de representar una amenaza para las comunidades del norte de Israel, y descartó permitir que los desplazados regresaran al sur hasta entonces.

¿Cuáles son los temas clave que se están debatiendo en las conversaciones?

Poco después de que comenzaran los bombardeos e invasión israelíes del Líbano, el liderazgo relativamente nuevo del país, elegido a principios de 2025 con una plataforma reformista que prometía desarmar a actores no estatales como Hezbolá, comenzó a solicitar conversaciones directas.

El Líbano desea que las conversaciones precedan a un cese de hostilidades a largo plazo, después de que funcionarios israelíes lo rechazaron con Hezbolá antes de las negociaciones, que fueron confirmadas por Netanyahu el 10 de abril. Exige la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano, la liberación de los prisioneros libaneses detenidos en Israel, la reconstrucción de las extensas zonas del sur del Líbano y Beirut que fueron destruidas y el retorno de las personas desplazadas a sus hogares.

Beirut también está presionando para obtener financiación internacional para su ejército, que le permita desplegarse por todo el país y obtener el control total de los bastiones de Hezbolá.

open image in gallery Se ve humo tras un ataque aéreo israelí contra la localidad de Qlaileh, visto desde la ciudad portuaria meridional de Tiro ( Copyright 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados )

Desde la perspectiva de Israel, la cuestión crucial reside en el futuro de Hezbolá y su influencia en el Líbano. Furioso por la decisión del grupo militante de iniciar una nueva guerra, el gobierno libanés prohibió la Guardia Revolucionaria Iraní y comenzó a criminalizar las actividades militares de Hezbolá.

Pero si bien el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam tomaron medidas contra el grupo alineado con Irán, Hezbolá conserva la capacidad de lanzar ataques contra el norte de Israel.

¿Podrían las conversaciones conducir a un cese de hostilidades?

Las primeras conversaciones directas se celebraron el martes y fueron calificadas de “maravillosas” por el representante israelí, el Sr. Leiter. Durante las dos horas de conversación, afirmó que hubo una “convergencia de opiniones” con respecto a la eliminación de la influencia de Hezbolá en el país.

“El gobierno libanés dejó muy claro que ya no permitirá la ocupación de Hezbolá”, declaró el Sr. Leiter. “Irán se debilitó. Hezbolá se debilitó drásticamente. Esta es una oportunidad”.

open image in gallery El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, habla con los periodistas frente al Departamento de Estado en Washington ( Copyright 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados )

Pero Hezbolá, que no estuvo representado en las conversaciones, se opuso a las negociaciones y, al parecer, intensificó sus ataques contra el norte de Israel en respuesta. Algunos funcionarios de alto rango declararon que no acatarán ningún acuerdo alcanzado.

Tampoco está claro si Israel, cuyos altos funcionarios rechazaron anteriormente los llamamientos para que cesen las hostilidades en el Líbano, está dispuesto a aceptar un alto el fuego inmediato. No obstante, el miércoles pasado suspendieron los ataques contra Beirut a petición de Washington.

La delegación libanesa no se pronunció oficialmente sobre las conversaciones.

Traducción de Olivia Gorsin