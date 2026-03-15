Un feroz mosaico de clima severo golpea a EEUU: nieve, vientos dañinos e inundaciones

Un amplio e irregular mosaico de clima severo retumbó el domingo en gran parte de Estados Unidos, dejando fuertes nevadas y volviendo intransitables las carreteras en el Alto Medio Oeste, mientras vientos intensos y dañinos barrían las Llanuras. Hawai también seguía afectado por graves inundaciones.

Y algunas zonas del centro-sur se preparaban para tormentas eléctricas hacia el final del día, que —según los meteorólogos— se extenderán hacia el este y para el lunes amenazarán una gran franja del este de Estados Unidos, con los estados del Atlántico medio —incluido Washington, D.C.— como los más expuestos a vientos fuertes y tornados.

Los golpes sucesivos de nieve, viento y clima severo “van a afectar la mitad oriental de Estados Unidos”, dijo en una entrevista el meteorólogo principal de AccuWeather, Tyler Roys. Más allá de la amenaza para vidas y propiedades, “ya sean ráfagas de viento de una línea de turbonada, una ventisca o nieve, o simplemente viento por la tormenta, estamos hablando de varios aeropuertos importantes que se verán afectados”.

Grandes nevadas en Minnesota y Wisconsin

Más de 30 centímetros (1 pie) de nieve cayeron en algunas zonas de Minnesota y Wisconsin hasta la mañana del domingo, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, y es probable que caigan varios centímetros más en el área de Minneapolis, y también hay advertencias de ventisca.

Se emitieron advertencias por condiciones peligrosas en las carreteras en Minnesota, Michigan y Wisconsin, donde funcionarios de transporte advirtieron que las condiciones empeorarían el domingo, con baja visibilidad y calzadas cubiertas de nieve.

Más de 600 vuelos con salida o llegada al Aeropuerto Internacional Minneapolis–Saint Paul fueron cancelados el domingo, según FlightAware, un sitio web para rastrear vuelos. Decenas más que pasaban por Detroit también fueron cancelados.

Es probable que zonas del centro de Wisconsin y la Península Superior de Michigan vean más de 61 cm de nieve (2 pies), con totales aislados más altos, señaló Roys. Acumulaciones menores en lugares como Chicago y Milwaukee aun así probablemente generarán problemas para los viajeros, agregó.

El conductor de quitanieves de Wisconsin, Aaron Haas, comentó que era una de las peores tormentas que había visto en años. El domingo, apilaba montones de nieve tan altos como su camión en la localidad de Marshfield.

“No se puede ver nada cuando estás en las autopistas fuera de la ciudad”, afirmó.

Jim Allen, de 45 años, que vive en la Península Superior, contó que su familia se abasteció de artículos esenciales y que estaba listo para retirar nieve varias veces con la pala y el soplador de nieve.

“Básicamente estamos preparados para refugiarnos unos días si hace falta”, expresó Allen.

Deslizamientos, rescates y casas colapsadas en Maui

La lluvia continuó cayendo el domingo en Hawai, donde acres de tierras agrícolas y viviendas se han inundado, se han cerrado carreteras y se han abierto refugios. PowerOutage.us, que rastrea cortes en todo el país, informó que más de 50.000 clientes de electricidad en Hawai estaban sin servicio hasta primeras horas del domingo.

Las inundaciones repentinas han sido un gran problema en los últimos días en lugares como Maui, Molokai y la Isla Grande, donde la lluvia ha estado cayendo a un ritmo de 2,5 a 5,1 cm (1 a 2 pulgadas) por hora durante la noche, según la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawai.

El alcalde del condado Maui, Richard Bissen, indicó el sábado en redes sociales que algunas zonas de Maui habían recibido 51 cm (20 pulgadas) de lluvia en las 24 horas previas.

“Estamos viendo inundaciones, deslizamientos de tierra, socavones, escombros y líneas eléctricas caídas en todo el condado”, señaló. Al expresar gratitud en idioma hawaiano, el alcalde añadió: “mahalo por seguir cuidándose unos a otros”.

Imágenes incorporadas en el video del alcalde mostraban carreteras arrasadas o colapsadas, un auto atascado en la inundación y corrientes embravecidas. Trabajadores de la Guardia Nacional y del departamento de bomberos han realizado múltiples rescates en aguas de inundación, dijo Bissen.

Tom y Carrie Bashaw contaron que poco pudieron hacer para evitar que parte de su casa en el valle de Iao, en Maui, colapsara por el aumento de las aguas el viernes. La fuerza del agua empezó a sobrepasar árboles cercanos.

“Cuando perdimos el mango y el monkey pod, empezamos a meter cosas en bolsas y a empacar”, dijo Tom Bashaw a HawaiiNewsNow. Regresaron el sábado por la mañana y “toda la parte trasera de la casa” había desaparecido, relató.

Persisten los cortes de energía

Unos 180.000 clientes de servicios públicos en cinco estados de la región de los Grandes Lagos estaban sin electricidad hasta la tarde del domingo, según PowerOutage.us. Una parte significativa ocurrió el viernes, cuando las ráfagas en la región alcanzaron 137 km/h (85 mph).

Unos 30 miembros de la Guardia Nacional de Nebraska han sido desplegados para ayudar a combatir múltiples incendios forestales en una amplia franja de pastizales y praderas, informó la Agencia de Manejo de Emergencias del estado.

Tres de los incendios forestales más grandes han dañado bastante más de 2.331 kilómetros cuadrados (900 millas cuadradas), indicó la agencia. Se reportó una muerte relacionada con el fuego el viernes, y en un comunicado el gobernador de Nebraska, Jim Pillen, instó a los residentes a seguir las órdenes de evacuación emitidas localmente, y añadió que se esperaba que los vientos fueran “extraordinarios” el domingo.

El servicio meteorológico emitió el domingo una advertencia por vientos fuertes para la mayor parte de Nebraska, con ráfagas de hasta 97 km/h (60 mph) posibles en medio de nevadas. Roys dijo que los vientos intensos afectarán una región desde la frontera entre Estados Unidos y México hasta los Grandes Lagos, y desde Denver hacia el este hasta los montes Apalaches.

Los meteorólogos advierten de tormentas y tornados

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que una línea de tormentas severas con vientos dañinos cruzaría gran parte del este de Estados Unidos hacia última hora del lunes. Se esperaba que comenzara el domingo por la tarde en los valles de los ríos Mississippi, Tennessee y Ohio.

Se preveía que la amenaza de tormentas ingresara a los Apalaches a última hora del domingo y a primeras horas del lunes, y luego se desplazara hacia la costa este, donde se esperaban el lunes durante el día “tormentas eléctricas severas con vientos dañinos generalizados y varios tornados”, según un informe del servicio meteorológico.

Una franja desde partes de Carolina del Sur hasta Maryland parecía la más propensa a experimentar vientos particularmente dañinos el lunes por la tarde, indicó el servicio meteorológico. Eso podría incluir Raleigh, Carolina del Norte; Richmond, Virginia, y la capital del país. El servicio meteorológico señaló que un riesgo mayor —aunque mucho menor— se extendía hacia el norte hasta una parte de Nueva York y hacia el sur hasta el norte de Florida.

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Robertson informó desde Raleigh y Julie Walker en Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.