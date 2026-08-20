Tormentas azotan Alemania durante la noche y dejan un muerto y al menos dos heridos

Una mujer falleció y al menos otras dos personas resultaron heridas después de que fuertes tormentas causaran daños extensos durante la noche en algunas zonas de Alemania.

En Waldorf, en el estado suroccidental de Renania-Palatinado, una mujer perdió la vida tras ser golpeada por la caída de un árbol, informó el jueves la agencia de noticias alemana dpa. Otra mujer sufrió lesiones graves en el mismo incidente, indicó la policía.

Las mujeres, de 58 y 47 años, caminaban juntas cuando se desató una tormenta y se refugiaron en una zona de asientos cubierta. Ambas fueron alcanzadas cuando un árbol fue arrancado de raíz y cayó sobre los asientos. La mujer de más edad murió en el lugar, señaló un portavoz policial. La otra fue trasladada a un hospital.

Un tornado golpeó la localidad de Fürstenwalde, a 78 kilómetros (49 millas) al sureste de Berlín. Algunos tejados fueron arrancados, varios autos resultaron dañados por la caída de árboles, y una persona sufrió heridas, según dpa.

En Höhr-Grenzhausen, en el distrito de Westerwald, en el oeste del país, una tormenta arrancó paredes de edificios. Al menos dos viviendas se vieron afectadas, de acuerdo con dpa. La caída de trozos de fachadas y los escombros arrastrados por el viento causaron más daños, y varios árboles fueron arrancados de raíz. En la zona se registró también un apagón generalizado mientras que fuertes ráfagas de viento volcaron un camión en la autopista A61.

También se registraron numerosas llamadas de emergencia relacionadas con el mal tiempo durante la noche en Hesse, Turingia y Baviera.

Un festival en la localidad de Kronach, en Baviera, fue evacuado parcialmente debido a las fuertes tormentas. Unos 3.500 asistentes tuvieron que abandonar la zona al aire libre del recinto a última hora de la noche del miércoles, informó la policía local. Los festejos continuaron dentro de las carpas con cervecerías.

En Wetzlar, en Hesse, la tormenta dañó unas 60 casas, según los bomberos. En algunos casos, fragmentos de techos salieron volando hasta 100 metros (110 yardas) de distancia, dijo dpa.

El Servicio Meteorológico alemán advirtió que podrían producirse más tormentas fuertes más tarde en el día, en especial en Baden-Württemberg y Baviera, en el sur del país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.