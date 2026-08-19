Detienen a ucraniano por explosiones submarinas que dañaron gasoductos en 2022

Las autoridades arrestaron a un hombre ucraniano el miércoles en Croacia en relación con las explosiones submarinas que dañaron los gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania en 2022, informó el fiscal federal de Alemania.

El ciudadano ucraniano Vladimir Z., cuyo apellido no fue divulgado de acuerdo con las normas alemanas de privacidad, fue apresado en Pula por la policía local, que ejecutó una orden de detención europea.

“Vladimir Z. es un buzo cualificado que formaba parte de un grupo de individuos que colocó explosivos en los gasoductos ‘Nord Stream 1’ y ‘Nord Stream 2’ cerca de la isla (danesa) de Bornholm en septiembre de 2022”, dijo la fiscalía.

Es un “firme sospechoso de causar explosiones junto con otros, así como sabotaje anticonstitucional y destrucción de edificios y estructuras”, añadieron.

Las explosiones submarinas del 26 de septiembre de 2022 dañaron los gasoductos, construidos para llevar gas natural ruso a Alemania bajo el mar Báltico. Los daños incrementaron las tensiones por la guerra en Ucrania, mientras los países europeos avanzaban para reducir su dependencia de las fuentes de energía rusas, tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Kremlin.

Los fiscales han dicho que el objetivo del plan era interrumpir permanentemente la entrega de gas a través de los gasoductos y evitar que Rusia utilizara esos ingresos para financiar sus operaciones militares.

De acuerdo con el comunicado, el sospechoso deberá comparecer ante un juez de instrucción en el tribunal federal de justicia de Alemania tras su extradición desde Croacia.

El mes pasado, la fiscalía alemana presentó cargos contra un exoficial del ejército ucraniano también en relación a las explosiones submarinas que dañaron los gasoductos.

El sospechoso, identificado solo como Serhii K., enfrenta cargos por provocar una explosión, daños a la propiedad, interrumpir un servicio público y ser “cómplice de crímenes de guerra” al atacar objetos civiles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.