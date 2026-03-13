Todos menos dos de los 96 glaciares de Austria se han reducido en los últimos 2 años

Todos, salvo dos, de los 96 glaciares de Austria se han reducido en los últimos dos años, señalaron el viernes los responsables de su monitoreo en el país alpino, al señalar que este “fenómeno dramático” pone de manifiesto el impacto del cambio climático.

El informe más reciente del Club Alpino Austriaco muestra que el Alpeiner Ferner, en la región occidental del Tirol, y el Stubacher Sonnblickkees, en Salzburgo, al este, afrontan la mayor pérdida, cada uno con un retroceso de más de 100 metros (unos 330 pies). El retroceso promedio fue de más de 20 metros (65 pies).

“La desintegración de la lengua glaciar también avanza en el Pasterze, el mayor glaciar de Austria, haciendo visibles las consecuencias del cambio climático”, resaltó el club en el informe, que abarca 2024 y 2025.

El informe, añadió, “confirma una vez más la tendencia a largo plazo: los glaciares en Austria continúan reduciéndose de manera significativa en longitud, superficie y volumen”.

La reducción de los glaciares en Europa tiene enormes implicaciones para el agua potable, la generación de energía, la agricultura, la infraestructura, las actividades recreativas, el paisaje alpino y más.

La vecina Suiza, que alberga la mayor cantidad de glaciares de Europa, ha constatado un retroceso similar de sus glaciares en los últimos años, una tendencia que se ha reportado en todo el mundo.

El club señaló que las malas condiciones meteorológicas, entre ellas las escasas nevadas, y las temperaturas cálidas —incluido un junio excepcionalmente caluroso el año pasado, casi 5 grados Celsius (9 grados Fahrenheit) por encima del promedio— han contribuido al fenómeno.

“Los glaciares se están derritiendo y con cada nuevo informe crece la urgencia", afirmó la vicepresidenta del club, Nicole Slupetzky. "Ya no se trata de si todavía podemos salvar los glaciares en su forma antigua; se trata de mitigar las consecuencias para nosotros mismos”.

El club sostuvo que cambios de este tipo en los Alpes deberían servir como una “llamada de atención” para los responsables de las políticas públicas y para el comportamiento del público.

Indicó que la cifra actual fue menor que la de los dos años anteriores, pero aun así se ubica como el octavo mayor retroceso en los 135 años de mediciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.