Canal de Panamá podría ver aumentar el tráfico debido a guerra en Oriente Medio, según administrador

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, afirmó que el conflicto actual en Oriente Medio y el aumento de los costos del combustible podrían terminar beneficiando a la vía interoceánica debido a que es una ruta más corta y segura para la navegación comercial.

“Definitivamente que por razones de costo de combustible, por razones de tiempo y por razones de seguridad, la ruta por Panamá se convierte en una ruta más atractiva”, dijo Vásquez en una entrevista con The Associated Press el jueves.

Anotó, sin embargo, que el impacto en el tráfico marítimo comercial dependerá de cuánto tiempo dure el conflicto. En el caso de que se prolongue el costo de energía, el costo de los combustibles y el costo de navegación aumentan y por Panamá los tiempos de tránsito son más cortos y se utiliza menos combustible. Dependiendo de la ruta transportar la carga por el Canal de Panamá puede reducir el viaje entre tres y 15 días, destacó.

Producto de la guerra en Oriente Medio que ha derivado en el cierre temporal del estrecho Ormuz por parte de Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, se han incrementado los precios del petróleo en el mercado. Por ese estrecho pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo del mundo.

El aumento del costo del combustible no solo se prevé que afecte la carga de contenedores, también los graneleros y tanqueros que transportan gas natural licuado (LNG).

“A más largo plazo hay otro tema que posiblemente no se haya visibilizado mucho, pero es que en el Golfo Pérsico se producen una buena cantidad de fertilizantes y los fertilizantes son necesarios para la producción agrícola”, apuntó el administrador.

En este segmento específico, dijo, que con precios más altos de combustible posiblemente se establezcan asignaciones de flota.

Mucha de la carga que se origina en Medio Oriente tendría que ser sustituida por otras fuentes. En el caso del gas natural licuado, una alternativa sería Estados Unidos, que actualmente abastece a Europa, pero que podría desviar parte de esa carga hacia Asia. Si eso ocurre una de las rutas probables sería a través del Canal de Panamá, señaló Vásquez.

En el caso de los contenedores las navieras podrían reorganizar flotas, sustituyendo buques muy grandes por unidades más pequeñas en algunas rutas para aumentar la frecuencia o adaptarse a nuevas condiciones del comercio, lo que podría favorecer el tránsito por el Canal de Panamá.

Sobre los barcos que transportan el Gas Natural Licuado (LNG) explicó que a diferencia del transporte de contenedores —que opera con itinerarios fijos— muchos cargamentos se mueven según contratos específicos de carga, lo que facilita una reasignación de rutas. En ese escenario, Panamá podría verse favorecido si parte del suministro que hoy proviene de Qatar hacia Asia se ve afectado y es reemplazado por exportaciones de otros productores.

Entre ellos mencionó a Australia y, especialmente, a Estados Unidos, este último que hoy es uno de los mayores exportadores de gas natural licuado.

Además del gas, también podría incrementarse el tránsito de productos agrícolas que salen del Golfo de México hacia Asia, como sorgo, maíz o trigo.

El administrador también señaló que actualmente las condiciones hídricas del canal son favorables lo que les permite atender este aumento. “Por lo que resta de este año, el Canal de Panamá dispone de la cantidad de agua necesaria para poder subir el número de tránsitos”, aseguró.

En los últimos días están pasando entre 32 y hasta 40 buques al día y hay una fila de espera un poco más larga, aunque Vásquez sostuvo que mantener niveles cercanos a 40 buques diarios sigue representando retos operativos.

Sin embargo, dijo que estos volúmenes no pueden relacionarse al conflicto del Medio Oriente, sino que el incremento de tránsito registrado en meses recientes estuvo influido en parte por la volatilidad del comercio y por temores relacionados con posibles aranceles, lo que generó una acumulación de inventarios de productos manufacturados en los mercados finales.

Según explicó, una vez que esos inventarios comenzaron a reducirse, los volúmenes de carga volvieron a niveles más cercanos a lo proyectado para el canal.

Por su parte, Gerardo Bósquez, directivo de la Cámara Marítima de Panamá, coincidió en que un conflicto prolongado podría modificar las rutas comerciales. Señaló que el transporte de gas podría ser uno de los segmentos más beneficiados y que Panamá podría desempeñar un papel importante en la reorganización del comercio marítimo si las navieras buscan rutas con menor riesgo y costos operativos más bajos.