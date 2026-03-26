Tiburones que merodean en el Caribe han dado positivo por cocaína y analgésicos

Los científicos han descubierto rastros de cocaína, cafeína e incluso analgésicos en tiburones que merodean por las aguas que rodean las Bahamas.

Se detectaron las drogas en tres especies de tiburones, y los investigadores advirtieron que los hallazgos del estudio alertaban sobre “riesgos de contaminación emergentes en ecosistemas aparentemente prístinos”.

El estudio, publicado en la revista Environmental Pollution, marcó la primera vez que se detectaron cocaína y diclofenaco en tiburones nativos de las Bahamas. También fue la primera vez que se detectaron cafeína y paracetamol en cualquier especie de tiburón en todo el mundo.

El acetaminofén y el diclofenaco son los principios activos de Tylenol y Voltaren, respectivamente.

“Se debe principalmente a que la gente va allí, orina en el agua y vierte sus aguas residuales en ella”, declaró a Science News Natascha Wosnick, una de las científicas que llevó a cabo el estudio.

open image in gallery Los científicos han descubierto restos de medicamentos en tiburones que nadan cerca de las Bahamas, entre ellos los tiburones limón ( AFP/Getty )

Gran parte de la investigación se llevó a cabo en las aguas que rodean la remota isla de Eleuthera y una piscifactoría inactiva popular entre los buceadores, explicó Wosnick. Se capturaron ochenta y cinco tiburones en la región para el estudio.

Según los hallazgos, 28 de las criaturas marinas presentaban niveles detectables de cocaína, cafeína, paracetamol o diclofenaco.

Se detectaron las drogas en tiburones de arrecife del Caribe, tiburones nodriza del Atlántico y tiburones limón, aunque también se estudiaron tiburones de punta negra y tiburones tigre.

Los investigadores detectaron alteraciones en los marcadores metabólicos de los tiburones que presentaban indicios de sangre contaminada. Algunos tiburones incluso mostraron niveles alterados de triglicéridos, urea y lactato.

Según el estudio, el diclofenaco puede contribuir al desarrollo de enfermedades renales en animales. Asimismo, la cocaína y la cafeína se han relacionado con hiperglucemia y acumulación de lactato.

Wosnick explicó a Science News que un tiburón limón joven, que dio positivo por cocaína, probablemente había estado expuesto a la droga poco antes del estudio. Esto se debe a que las drogas permanecen más tiempo en los músculos de un animal que en la sangre.

open image in gallery Los científicos también encontraron restos de drogas en tiburones de arrecife del Caribe ( Getty Images/iStockphoto )

Wosnick declaró a la publicación que el tiburón podría haber ingerido un paquete que contenía restos de cocaína.

“Muerden cosas para investigar y terminan exponiéndose”, dijo.

Wosnick, bióloga de la Universidad Federal de Paraná en Brasil, ya había detectado rastros de cocaína y minerales de tierras raras en tiburones frente a las costas de Río de Janeiro.

Según explicó a Science News , los tiburones del estudio realizado en Brasil presentaban niveles más altos de cocaína. Sin embargo, es posible que este resultado se deba a que el estudio analizó tejido muscular en lugar de sangre.

Wosnick declaró a la publicación que la contaminación química a menudo se pasa por alto en las Bahamas en favor de otras preocupaciones, como los derrames de petróleo y la contaminación por plásticos.

“Los productos farmacéuticos y las drogas ilícitas se reconocen cada vez más como contaminantes emergentes en los entornos marinos, especialmente en áreas que experimentan una rápida urbanización y un desarrollo impulsado por el turismo”, escribieron los investigadores en el estudio.

Traducción de Sara Pignatiello