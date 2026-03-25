Ataque a presunta lancha con drogas deja 4 muertos en el Caribe, dice EEUU

Las fuerzas armadas de Estados Unidos indicaron que el miércoles atacaron una embarcación acusada de contrabandear drogas en el mar Caribe, dejando cuatro muertos, a medida que el gobierno del presidente Donald Trump sigue adelante con una campaña de meses contra presuntos traficantes en América Latina mientras libra una guerra contra Irán.

La ofensiva más reciente eleva a por lo menos 163 el número de personas que han muerto en ataques contra embarcaciones realizados por militares estadounidenses desde septiembre del año pasado, cuando el gobierno de Trump lanzó su iniciativa contra quienes denomina “narcoterroristas”.

Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre las decenas de ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que atacó a los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Las fuerzas armadas no aportaron pruebas de que la embarcación estuviera transportando drogas. Un video publicado en la red social X muestra una lancha desplazándose sobre el agua antes de quedar envuelta en una explosión brillante.

Trump ha dicho que Washington está en un “conflicto armado” con los cárteles en América Latina, y ha justificado los ataques como una intensificación necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que cobran vidas estadounidenses. Pero su gobierno ha ofrecido poca evidencia que respalde sus afirmaciones de que está matando a “narcoterroristas”.

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques contra embarcaciones, así como su eficacia, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis mortales suele traficarse hacia Estados Unidos por tierra desde México, donde es producido con sustancias químicas importadas de China e India.

Los ataques contra embarcaciones han continuado en América Latina incluso mientras las fuerzas armadas de Estados Unidos están enfocadas en operaciones en Oriente Medio, donde buques de guerra y aviones estadounidenses han estado azotando a Irán con ataques, e infantes de Marina adicionales —además de soldados de la 82ª División Aerotransportada— se preparan para desplegarse o ya van en camino hacia la región.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.