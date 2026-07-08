Rescatistas buscan a 5 desaparecidos tras deslave letal en estado indio de Kerala

Los equipos de rescate se apuraban para dar con cinco personas que seguían desaparecidas en el estado de Kerala, en el sur de India, un día después de que las fuertes lluvias monzónicas provocaran un deslizamiento de tierra letal, informaron funcionarios.

El deslave se cobró la vida de al menos tres personas que trabajaban cerca de la obra de un túnel en el distrito de Wayanad, una región montañosa conocida por sus frondosos bosques y ondulantes paisajes verdes.

Otros siete trabajadores resultaron heridos y estaban siendo atendidos en un hospital.

Las autoridades dividieron el área en zonas mientras los equipos de rescate —que incluían grupos de respuesta ante desastres y perros rastreadores— buscaban a los desaparecidos a pesar de la lluvia intensa que dificultaba las operaciones, declaró Devamanohar, un policial local, a reporteros.

Un video mostró como un enorme montículo de lodo cedía bajo las fuertes lluvias, arrancando árboles y arrastrando barreras metálicas y de tela alrededor de la obra del túnel.

El ministro del Interior de Kerala, T. Siddique, dijo a reporteros que no se trató de “un deslizamiento de tierra natural, sino de uno provocado por el hombre debido a un vertido irresponsable de tierra”, según declaraciones difundidas por la agencia noticiosa Press Trust of India, al afirmar que los escombros del proyecto no fueron retirados pese a las advertencias oficiales.

La empresa constructora negó su responsabilidad y sostuvo que el deslave se originó muy por encima del lugar de trabajo, de acuerdo con la agencia noticiosa.

Las autoridades han abierto una investigación sobre el incidente.

El año pasado, aguaceros torrenciales, inundaciones y deslaves causaron numerosas muertos e importantes pérdidas materiales en toda India.

Los expertos señalan que el cambio climático provocado por el ser humano está intensificando los monzones del sur de Asia, que tradicionalmente se registran entre junio y septiembre, y de nuevo de octubre a diciembre. Las lluvias, antes previsibles, llegan ahora en ráfagas erráticas que descargan cantidades extremas de agua en periodos cortos, seguidas de intervalos secos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.