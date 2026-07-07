Acuerdo de defensa con India permitirá a Indonesia adquirir misiles supersónicos

India e Indonesia sellaron un importante acuerdo de defensa el martes, que permite a Yakarta adquirir misiles de crucero supersónicos BrahMos de fabricación india.

El pacto fue firmado durante la visita del primer ministro indio Narendra Modi a Indonesia, donde se reunió con el presidente Prabowo Subianto,

Es la primera parada de su gira al extranjero por naciones del Indo-Pacífico. Se espera que el pacto, concretado un día después de que China realizara un lanzamiento de prueba de un misil balístico de largo alcance, impulse las exportaciones de defensa de India y la cooperación estratégica entre Yakarta y Nueva Delhi.

Prabowo elogió la visita de Modi como un “hito histórico” en los vínculos bilaterales al hablar junto a él tras sus conversaciones en el Palacio Merdeka, la principal sede presidencial de Indonesia, y afirmó que ambos países acordaron profundizar la cooperación en defensa, seguridad, comercio, energía, salud, educación e intercambios culturales.

“Somos dos de las democracias más grandes del mundo. La cooperación entre nuestros países sin duda traerá beneficios a la región”, declaró Prabowo.

Modi señaló que los lazos entre India e Indonesia han cobrado “nueva energía” en los últimos años, y que la Asociación Estratégica Integral establecida en 2018 sigue creciendo.

“Estamos logrando avances significativos en todos los ámbitos, incluidos el desarrollo, la seguridad, la tecnología, la cultura y la educación”, indicó Modi.

Los misiles indios son fabricados por BrahMos Aerospace Private Limited.

Los acuerdos alcanzados el martes también incluyen un pacto para reforzar la cooperación en seguridad marítima, ya que ambas naciones comparten intereses estratégicos a lo largo de rutas clave de navegación que conectan los océanos Índico y Pacífico.

Modi llegó a Yakarta el lunes por la tarde y recibió una cálida bienvenida: su avión fue escoltado al ingresar al espacio aéreo indonesio por tres cazas. Prabowo lo recibió en la pista en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, lo que subrayó la importancia que Yakarta concede a su relación con Nueva Delhi.

El embajador indio en Indonesia, Sandeep Chakravorty, señaló que Modi también se dirigirá a los miembros del Parlamento de Indonesia el martes, antes de asistir por la noche a un acto con la comunidad india en Indonesia. Indicó que la visita refleja la creciente cooperación entre dos de las democracias más influyentes de Asia.

“En el contexto geopolítico reciente, unos vínculos más estrechos entre dos líderes del Sur Global son muy esenciales para que enviemos al mundo el mensaje de que estamos juntos y trabajamos por la fortaleza de cada uno”, apuntó Chakravorty antes de la visita.

Modi tiene previsto viajar a la antigua ciudad de Yogyakarta el miércoles, donde podría anunciar el inicio de un proyecto de restauración con apoyo de India en el templo hindú de Prambanan, uno de los sitios de patrimonio cultural más importantes de Indonesia. El proyecto se produce tras un acuerdo alcanzado durante la visita de Prabowo a India.

Indonesia e India son Estados miembros del Grupo de los 20 principales países en desarrollo y economías emergentes y de los BRICS.

Modi viajará a Australia ese mismo día para reunirse con su homólogo australiano, Anthony Albanese.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.