Meteorólogos advierten sobre una tormenta “potencialmente catastrófica” en el sur de EEUU

Mientras muchos estadounidenses aún se recuperan de las ráfagas de nieve y las implacables temperaturas gélidas en el norte del país, se espera que este fin de semana emerja una nueva tormenta que podría cubrir carreteras, árboles y líneas eléctricas con devastadoras capas de hielo en una amplia extensión del sur del país.

La tormenta, que llegará a finales de esta semana y se prolongará hasta el sábado y el domingo, se perfila como un “evento potencialmente catastrófico generalizado desde Texas hasta las Carolinas”, afirmó Ryan Maue, ex científico en jefe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.

“No sé cómo la gente va a lidiar con esto”, expresó.

Los meteorólogos advirtieron el martes que el hielo podría añadir peso adicional a árboles y cables eléctricos, provocando cortes de energía generalizados.

“Si se acumulan 1,5 centímetros (media pulgada)—o, Dios no lo quiera, 3 centímetros (una pulgada) de hielo— eso podría ser catastrófico”, afirmó Keith Avery, CEO de la Cooperativa Eléctrica de Newberry en Carolina del Sur.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre “grandes franjas de nieve intensa, aguanieve y traicionera lluvia helada” a partir del viernes en gran parte del centro del país, las cuales se desplazarán hacia la Costa Este hasta el domingo.

Las temperaturas aumentarán muy lentamente en muchas áreas, lo que significa que el hielo que se forme en carreteras y aceras podría permanecer largo tiempo, según los meteorólogos.

Hasta el martes, el momento exacto de la tormenta que se aproxima —y hacia dónde se dirige— aún era incierto. Los meteorólogos dicen que es difícil predecir con precisión en qué áreas podría producirse lluvia y cuáles podrían ser castigadas con hielo.

Esto es lo que hay que saber:

Aire frío choca con lluvia para alimentar una “gran tormenta invernal”

Se espera que una masa de aire ártico extremadamente frío descienda desde Canadá, chocando con las bajas temperaturas y la lluvia que se desplazarán hacia el este a través del sur de Estados Unidos.

“Esto es extremo, incluso para ser el pico del invierno”, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Bryan Jackson, refiriéndose a las bajas temperaturas.

Cuando el aire frío se encuentre con la lluvia, el resultado probable será “una gran tormenta invernal con un clima muy impactante, con toda la humedad que sube desde el Golfo y encuentra todo este aire particularmente frío que se está derramando”, señaló Jackson.

Podría prodicirse un río atmosférico en el sur de Estados Unidos

Podría producirse un río atmosférico de humedad el fin de semana, provocando precipitaciones en Texas y otros estados a lo largo de la Costa del Golfo y continuando a través de Georgia y las Carolinas, dijeron los meteorólogos.

“Los modelos globales pintan un panorama preocupante de cómo podría ser este fin de semana, con una señal cada vez más fuerte de potencial de tormenta de hielo en el norte de Georgia y partes del centro de ese estado”, indicó la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Atlanta.

Si se producen acumulaciones importantes de hielo en el área metropolitana de Atlanta, ello podría generar un problema durante el fin de semana, ya que se espera que las bajas temperaturas durante la madrugada del lunes sean de alrededor de -5,6 grados Celsius (22 grados Fahrenheit) en Atlanta. Se pronostica que la temperatura máxima de la ciudad el lunes será de alrededor de 1,7 °C (35 °F)

La tormenta podría complicar el tráfico terrestre y aéreo

Los viajes son una gran preocupación, ya que los estados del sur tienen menos equipos para retirar nieve y hielo de las carreteras, y las temperaturas extremadamente frías que se esperan después de la tormenta podrían impedir que el hielo se derrita durante varios días. En Michigan, más de 100 vehículos chocaron entre sí o se salieron de una autopista al suroeste de Grand Rapids el lunes.

También se espera que la tormenta impacte muchos de los principales aeropuertos del país, entre ellos, los de Dallas, Atlanta, Memphis, Tennessee y Charlotte, Carolina del Norte.

El aire polar de Canadá provocará temperaturas muy bajas en los estados del norte

Actualmente, ya hay temperaturas inusualmente frías en gran parte del norte de Estados Unidos, pero la ráfaga de aire ártico que se espera para finales de esta semana “será la más fría hasta ahora”, dijo Jackson.

“Hay un gran vórtice de baja presión centrado sobre la bahía de Hudson”, dijo Jackson, refiriéndose al mar en el norte de Canadá que se conecta con el océano Ártico. “Y esto domina el clima en toda América del Norte”.

Texas podría ser un presagio para otras partes del sur

Algunos de los primeros impactos de la tormenta podrían producirse el viernes en Texas, a medida que la masa de aire ártico se deslice hacia el sur a través de gran parte del estado, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Sam Shamburger en una sesión informativa sobre la tormenta.

“Al mismo tiempo, esperamos que la lluvia se desplace por gran parte del estado”, manifestó Shamburger.

Las bajas temperaturas podrían caer a alrededor de -6 °C (20 °F) o incluso a -17 °C (10 °F) en distintas partes de Texas para el sábado, con el potencial de una mezcla climática invernal en la parte norte del estado.

Los meteorólogos advirtieron que persiste una gran incertidumbre, particularmente sobre cuánta nieve o hielo podría caer en el norte y centro de Texas.

“Va a ser un pronóstico muy difícil”, señaló Shamburger.

Panjwani informó desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Seth Borenstein en Washington y Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.