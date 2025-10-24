Operativo liderado por la Interpol contra crímenes ambientales deja 225 arrestos en América Latina

Una operación policial multinacional de dos meses que abarcó nueve países de América Latina resultó en 225 arrestos por delitos ambientales y cientos de nuevas investigaciones sobre tala ilegal, tráfico de vida silvestre y minería de oro, informó el viernes la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Se trata de los primeros comentarios públicos sobre la Operación Madre Tierra VII, coordinada por la oficina de la Interpol para Centroamérica.

La operación de mayo-junio fue asistida por la unidad de seguridad ambiental de la Interpol, dijo la organización con sede en París.

La Interpol, que ayuda a los países a compartir inteligencia y coordinar investigaciones transfronterizas, dijo que el esfuerzo descubrió más de 400 casos de delitos ambientales, incluyendo tala ilegal, tráfico de vida silvestre, violaciones de pesca, minería ilegal y delitos de contaminación.

Entre las violaciones más frecuentes se encontraban 203 delitos relacionados con la silvicultura y 138 vinculados al comercio ilegal de vida silvestre, señaló.

La operación también expuso rutas transnacionales que llegaban hasta Europa y Asia, revelando cómo las redes de crimen organizado están impulsando cada vez más la deforestación, la minería ilegal y la explotación de especies protegidas en toda la región.

Se incautó una amplia gama de especies contrabando: aves vivas, reptiles, tortugas, primates y grandes felinos, junto con 2,4 toneladas de aletas de tiburón y raya. Unos 875 kg (casi 1.930 libras) de totoaba —un pez en peligro crítico de extinción— y 7 kg (15 libras) de pepino de mar seco.

La Interpol dijo que las incautaciones destacan la explotación continua de especies protegidas para mercados internacionales lucrativos.

Los resultados subrayan cómo las redes criminales organizadas están convirtiendo especies protegidas y bosques en cadenas de productos transcontinentales, con profundas consecuencias para los ecosistemas y la resiliencia climática.

La Interpol y agencias asociadas han llevado a cabo operativos transfronterizos similares en años recientes, incluyendo uno en la frontera Paraguay-Brasil-Argentina que llevó a 26 arrestos por tráfico ilegal de madera.

También se confiscaron grandes cantidades de madera de alto valor talada ilegalmente, incluyendo pino, roble, cedro y palo de rosa. El palo de rosa puede alcanzar hasta los 6.000 dólares por metro cúbico en el mercado negro, según la Interpol, subrayando las ganancias que impulsan la destrucción forestal.

Los investigadores identificaron puntos críticos de deforestación que abarcan más de 50.000 hectáreas (193 millas cuadradas), muchos vinculados a grupos criminales organizados que operan en varios continentes.

En Panamá, un caso importante descubrió minería ilegal de oro a gran escala que involucraba trabajo infantil, trata de personas y contaminación por mercurio de ríos y suelos.

La operación también resultó en la incautación de armas, vehículos, barcos y equipos de comunicación. Las autoridades dijeron que se están llevando a cabo investigaciones adicionales y se presentará un informe analítico final a finales de noviembre.

Oscar Soria, director general de The Common Initiative, un centro de estudios ambientales, dijo a The Associated Press que la operación muestra cómo el crimen ambiental en América Latina “se ha integrado profundamente con las redes tradicionales de crimen organizado”, a medida que los grupos de narcotráfico se expanden hacia la minería ilegal, la tala y el contrabando de vida silvestre.

“Estos delitos de bajo riesgo y alta rentabilidad ahora proporcionan financiamiento para grupos armados y prosperan en la corrupción a múltiples niveles”, señaló Soria. “Lo que se necesita urgentemente es una respuesta estructural, no solo arrestos, sino una gobernanza más fuerte, mejor coordinación regional y esfuerzos para recuperar territorios donde las redes criminales llenan el vacío dejado por el Estado”.

La operación fue parte del Proyecto GAIA, un programa respaldado por el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania y policías de países como Colombia, México y Costa Rica participaron en el esfuerzo coordinado, dijo la Interpol.

_____

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.