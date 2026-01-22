Operativo internacional contra la minería de oro en la Amazonía deja 200 detenidos

Policías y fiscales de Brasil, la Guayana Francesa, Guyana y Surinam arrestaron a casi 200 personas en su primera operación conjunta transfronteriza dirigida a la minería ilegal de oro en la región amazónica, informaron las autoridades el jueves.

La operación contó con el respaldo de Interpol —la agencia internacional de cooperación policial que ayuda a las autoridades judiciales de diferentes países a compartir información y coordinar investigaciones— así como de la Unión Europea y la policía holandesa especializada en delitos ambientales. Realizada en diciembre, involucró más de 24.500 controles a vehículos y personas en áreas fronterizas remotas y llevó a la incautación de dinero en efectivo, oro sin procesar, mercurio, armas de fuego, drogas y equipos de minería, según la Interpol.

Entre los arrestados se encontraban tres hombres detenidos en Guyana bajo sospecha de contrabando de oro y lavado de dinero después de que las autoridades incautaron oro sin procesar y alrededor de 590.000 dólares en efectivo. Según los investigadores, los sospechosos forman parte de un grupo de crimen organizado y podrían tener vínculos con una importante empresa exportadora de oro en Guyana.

La minería ilegal de oro se ha convertido en un importante impulsor de la deforestación y la contaminación de los ríos en el Amazonas, contaminando las vías fluviales con mercurio tóxico y dañando tierras de las que dependen las comunidades indígenas. En los últimos años, la actividad se ha expandido rápidamente a medida que los precios globales del oro alcanzaron niveles casi récord, llevando a los mineros más adentro en regiones forestales remotas y convirtiendo al oro en una de las mercancías más rentables para el crimen organizado que opera a través de fronteras.

“La minería ilegal de oro está creciendo rápidamente y causando un daño grave al medio ambiente y a las comunidades locales, especialmente en áreas remotas y frágiles”, dijo el secretario general de la Interpol, Valdecy Urquiza.

Las autoridades también incautaron cilindros de mercurio valorados en más de 60.000 dólares en Guyana y Surinam. El mercurio se utiliza comúnmente en la minería ilegal para separar el oro de otros materiales, pero es altamente tóxico y puede contaminar ríos, vida silvestre y personas. Interpol dijo que el mercurio iba oculto dentro de paneles solares y transportado en autobús.

La policía en América del Sur llevó a cabo controles coordinados en las fronteras compartidas, incluidas inspecciones en ambos lados de los ríos que separan a los países. Los oficiales registraron vehículos, botes y pequeñas tiendas ribereñas que venden combustible, herramientas y otros suministros comúnmente utilizados en la minería ilegal. Se sospecha que algunas de las tiendas ayudan a contrabandear oro y mercurio a través de las fronteras.

Durante la operación, la policía también incautó medicamentos falsificados, alcohol y cigarrillos valorados en más de 40.000 dólares, junto con bombas de minería, alfombras utilizadas para recolectar oro, armas de fuego y teléfonos móviles.

Las autoridades dijeron que los oficiales detuvieron un autobús que transportaba migrantes indocumentados, incluidos varios menores. Se sospecha que algunos de los niños son víctimas de trabajo forzado o explotación sexual, lo que subraya el impacto humano de las redes de minería ilegal.

Interpol dijo que la operación, conocida como Operación Escudo Guyana, marcó un avance significativo en la cooperación entre los países de la región amazónica, donde la densa selva, las largas distancias y las fronteras porosas han dificultado durante mucho tiempo la vigilancia de la minería ilegal.

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.