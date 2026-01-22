Equipos esparcen sal en carreteras y la gente compra pilas ante tormenta invernal en EEUU

Las bolsas de sal para evitar el hielo no suelen ser un artículo muy solicitado en la ferretería Bates Ace Hardware en Atlanta, pero el gerente de la tienda, Lewis Pane, vendió las 275 que tenía en stock en una mañana, mientras los vecinos se preparaban para una gran tormenta que llevaría fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada a una amplia sección de Estados Unidos en los próximos días.

Payne dijo que tenía 30 pedidos en línea antes de las ocho de la mañana. La gente esparce la sal en el suelo antes de una tormenta para impedir la formación de hielo.

"Es imposible conseguirlo ahora mismo", dijo Payne. "Hemos tenido que hacer viajes especiales a nuestro almacén para recoger artículos adicionales porque la gente los necesita".

Se esperaba que la tormenta comenzara a golpear a partir del viernes, extendiéndose desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra y a través del corazón del sur. Los daños podrían rivalizar con los de un huracán de categoría 3 o más.

Los meteorólogos dicen que el hielo podría permanecer en las carreteras y aceras porque las temperaturas tardarán en subir en muchas áreas. El hielo también podría sobrecargar árboles y tendidos eléctricos, provocando cortes de energía generalizados.

La ciudad de Carmel, Indiana, canceló sus Juegos de Invierno por temor a que los residentes pudieran sufrir congelación e hipotermia al competir en relevos de triciclos sobre hielo y "curling humano", en el que las personas se deslizan por una pista de patinaje dentro de tubos.

Los equipos deportivos universitarios adelantaron o pospusieron juegos, y los Texas Rangers cancelaron su evento anual Fan Fest.

Las sensaciones térmicas más frías podrían caer por debajo de -50 ºF (-46 ºC) en las Llanuras del Norte, y las sensaciones térmicas bajo cero alcanzarían hasta el sureste de los estados del Atlántico Central y las Llanuras del Sur, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

En la ferretería de Atlanta, Wendy Chambers se detuvo para recoger pilas y linternas en caso de que haya un corte de electricidad.

"Vamos a estar preparados, ¿verdad? Vamos a poder leer, hacer cosas, jugar", dijo antes de dirigirse al coro de la iglesia con su nieta.

El camionero de Oklahoma Charles Daniel planeaba recoger la mayor cantidad de carga posible antes de que la tormenta llegara a su área el viernes.

"Hay que ser muy consciente del clima y ser muy inteligente sobre lo que uno hace", dijo Daniel, quien entrega mercancías en el oeste de Oklahoma en un camión de 18 ruedas.

"No puedes ir marcha atrás en muelles en cuesta, no puedes entrar en vecindarios o estacionamientos", dijo Daniel. "Llevo 40.000 libras (más de 18 toneladas) descargado. Un error puede literalmente matar a alguien, así que tienes que usar la cabeza".

Dijo que los camioneros necesitan tener una muda de ropa, mucha agua y un par de chaquetas a mano en caso de que se queden varados, ya que podría pasar un tiempo antes de que una grúa pueda ayudarlos.

En Arkansas, el Departamento de Transporte comenzó a tratar algunas carreteras con salmuera el martes. La sal ayuda a prevenir la formación de hielo. Se esperaban más de 25 centímetros (diez pulgadas) de nieve en partes del estado.

La lluvia estaba complicando los esfuerzos para pretratar las carreteras con sal en Alabama el miércoles porque la precipitación arrastra la salmuera. El Departamento de Transporte de Alabama alentó a la gente a mantenerse fuera de las carreteras si se forma hielo.

"Cualquier cantidad de hielo es bastante peligrosa, y ciertamente un cuarto de pulgada (0,6 cm) podría ser muy peligrosa", dijo Seth Burkett, portavoz del departamento.

Se pronosticaron condiciones de nieve y hielo para Maryland a partir del sábado por la tarde o noche, con efectos máximos el sábado por la noche y hasta el domingo por la mañana. El gobernador declaró un estado de preparación para ayudar a las autoridades a responder rápidamente.

Los gobernadores de Carolina del Norte y Carolina del Sur declararon estados de emergencia, facilitando que las agencias estatales y locales coordinen y obtengan ayuda de grupos como la Guardia Nacional.

Murphy informó desde Oklahoma City. Los periodistas de Associated Press Brian Witte en Annapolis, Maryland; Dylan Lovan en Louisville, Kentucky; Jamie Stengle en Dallas; Kimberly Chandler en Montgomery, Alabama; Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur; y Rebecca Boone en Boise, Idaho, contribuyeron a este despacho.

