Olas de calor en Europa complican cosechas de uvas para champaña

Los productores de champán se apresuran a vendimiar sus uvas mientras comienza la cosecha más temprana registrada en la región, después de que el calor extremo y la sequía aceleraran la maduración y dejaran a los viticultores una ventana estrecha para preservar la calidad del famoso vino espumoso de la zona.

En las laderas de Hautvillers, equipos de vendimiadores empiezan a trabajar a las 6:30 de la mañana entre hileras de viñas que fueron reconocidas como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2015.

Para Alexandre Gobillard, director de producción de la casa de champán Gobillard & Fils, iniciar la vendimia a mediados de agosto antes era casi impensable.

“Esto es histórico en Champaña", declaró Gobillard. "Llevo 30 años trabajando en la finca y cuando empecé mi padre solía decirme: ‘El 15 de agosto, vete de vacaciones’. Hoy es 18 de agosto y estamos en plena vendimia. Nunca habíamos visto algo así”.

A sus 50 años, Gobillard representa a la cuarta generación que trabaja en los viñedos familiares. Gobillard & Fils cultiva 40 hectáreas (unas 100 acres) de viñas y produce alrededor de 1,5 millones de botellas al año.

Un clima cambiante trae una vendimia más temprana

La vendimia oficial de Champaña se abrió este año entre el 12 y el 17 de agosto, según la zona y la variedad de uva, aproximadamente un mes antes de lo que antes era habitual en la región.

Una helada de finales de marzo golpeó las viñas después de que las temperaturas suaves provocaran una brotación temprana, lo que redujo la cosecha potencial. Luego vinieron cuatro olas de calor, algo que nunca había ocurrido antes, señaló Gobillard.

Las uvas quemadas por el sol se volvieron marrones, algo que, según Gobillard, rara vez había visto. Explicó que perder aproximadamente el 10% de las uvas significaría una pérdida de volumen más que afectar la calidad del vino.

Las vendimias más tempranas se han vuelto cada vez más comunes en Champaña y en otras regiones vinícolas francesas a medida que suben las temperaturas. En la vecina Italia, el calor extremo también ha llevado a productores de vino espumoso a cosechar antes y a recoger uvas por la noche.

David Chatillon, presidente de la Unión de Casas de Champán, reconoció que las condiciones meteorológicas de este año conducirán a una clara disminución de los rendimientos.

“Pero no es solo por la sequía", indicó Chatillon. "Perdimos el 43% de la producción potencial por las heladas de primavera, y la sequía claramente ha agravado aún más el problema de los menores rendimientos”.

Chatillon indicó que el cambio climático ha sido un foco de la industria durante los últimos 25 años, lo que ha impulsado inversiones en investigación e innovación para adaptarse a condiciones cambiantes, incluido el desarrollo de variedades de uva más resistentes a las enfermedades y que maduren más tarde.

El calor acelera la maduración de la uva

Gobillard ha visto cómo el cambio se ha desarrollado a lo largo de generaciones de su familia.

“La generación de mi abuelo vendimiaba 100 días después de la floración, mi padre 90 días, y hoy hemos bajado a 80", explicó Gobillard. "Vamos a tener que cambiar nuestros hábitos”.

Las temperaturas récord de este verano comprimieron aún más el periodo de maduración. En junio, las temperaturas alcanzaron los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) en partes de Champaña.

“La vid necesita agua para vivir", señaló Gobillard. "El agua se extrajo de las uvas para mantener viva la vid y, como resultado, tuvimos una concentración de azúcar mucho más alta. Por eso ocurrió mucho más rápido”.

Mientras su hija operaba la prensa, Gobillard observó cómo fluía el primer mosto del año con una mezcla de entusiasmo y ansiedad.

Tomó rápidamente una muestra para medir su nivel de azúcar, un indicador clave del contenido potencial de alcohol y de si las uvas se han recogido en el momento adecuado. “El champán no debería ser demasiado alcohólico. ... Buscamos delicadeza”, apuntó Gobillard.

Una vendimia temprana pone a prueba las tradiciones de Champaña

La vendimia temprana también plantea desafíos logísticos en una región donde tradicionalmente las uvas se recogen a mano, con algunos trabajadores aún de vacaciones de verano y otros enfrentando retrasos en el transporte.

Gobillard espera completar la vendimia en la finca en unos nueve días, un trabajo que requiere alrededor de 120 trabajadores reclutados en su mayoría en toda Francia y Polonia.

“Realmente cambia la manera en que vemos los métodos tradicionales de Champaña", sostuvo Geoffrey Bonnet-Gobillard, de 30 años, director comercial de la casa familiar de champán. "La vendimia manual conlleva muchas limitaciones: alojar a la gente, alimentarla, reclutarla. Es muy difícil, especialmente con vendimias tempranas en agosto”.

Esas presiones podrían terminar obligando a los productores a reconsiderar algunas prácticas arraigadas a medida que la maquinaria agrícola se vuelve más sofisticada, añadió.

La casa vende la mayor parte de su champán en mercados europeos, incluidos Gran Bretaña, Bélgica, Italia y España, así como en África Occidental, y destina volúmenes menores a Estados Unidos y Asia, señaló Bonnet-Gobillard.

Mucho en juego para una industria global

Según el informe sectorial de 2026 del Comité Champagne, el año pasado se enviaron 266,1 millones de botellas de champán en Francia y en el extranjero, lo que generó 5.700 millones de euros (6.600 millones de dólares) en ventas. Las exportaciones representaron el 56,5% de los envíos. El champán representó alrededor del 8% del consumo mundial de vino espumoso por volumen, pero el 31% por valor.

El sector sostiene alrededor de 30.000 empleos directos y requiere aproximadamente 100.000 trabajadores temporales para la vendimia, según el Comité Champagne.

A pesar de las difíciles condiciones de este año, Gobillard dijo que las uvas que inspeccionó eran alentadoras.

“Estoy muy contento con lo que estoy viendo", aseguró Gobillard. "Nos preocupaba que la sequía nos dejara racimos muy ligeros, pero en estas parcelas estamos realmente satisfechos. La cantidad debería ser suficiente y la calidad estará ahí”.

Pero hay poco tiempo que perder. “Es hora de cortarlas. Vamos a tener que movernos rápido”, aseveró Gobillard. _________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.