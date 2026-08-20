Corea del Norte lanza un presunto misil hacia el mar, según Japón

Corea del Norte lanzó el jueves un presunto misil balístico hacia el mar, informó Japón, al día siguiente de que Pyongyang restara importancia a una decisión de Estados Unidos de reducir los ejercicios militares con Corea del Sur en un aparente intento por restablecer la diplomacia.

La oficina del primer ministro japonés dijo que detectó el presunto lanzamiento, pero no dio más detalles.

Medios surcoreanos, citando a las fuerzas armadas, reportaron que Corea del Norte disparó un proyectil no identificado frente a la costa oriental norcoreana.

El miércoles, las fuerzas armadas de Corea del Sur y Estados Unidos dijeron que estaban reduciendo sus ejercicios Ulchi Freedom Shield de 11 días. Eso ocurrió días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara previamente al Pentágono “reducir sustancialmente” los ejercicios, citando lo que dijo era una buena relación con Kim y la negativa de Corea del Sur a apoyarle en la guerra en Irán.

Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, restó importancia a la iniciativa de Trump más tarde el miércoles. Dijo que ni siquiera merecía comentario porque “el carácter provocador y agresivo de las maniobras no cambiará aunque se reduzcan su duración y tamaño” .

“Si Estados Unidos calcula que puede presentar su medida reciente como una de la llamada buena fe, no obtendrán la respuesta deseada”, dijo.

También citó una serie de otras maniobras militares realizados por Estados Unidos y Corea del Sur a principios de este año y los esfuerzos de Corea del Sur para introducir submarinos de propulsión nuclear.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.