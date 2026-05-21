Ola de calor vacía calles y mercados en el norte de India mientras agricultores trabajan de noche

Las calles y los mercados se han vaciado durante las tardes y algunos agricultores han pasado a trabajar de noche para evitar las abrasadoras temperaturas, mientras una ola de calor azota gran parte de India.

El Departamento Meteorológico de India pronosticó temperaturas máximas para el jueves que rondan los 45 grados Celsius (113 Fahrenheit) en la capital, Nueva Delhi, donde las autoridades han abierto “zonas de enfriamiento” temporales para ayudar a la gente a sobrellevar la situación.

La agencia meteorológica advirtió que es probable que estas condiciones persistan en varias regiones del norte durante los próximos días, con temperaturas muy por encima de los promedios estacionales. Las autoridades instaron a la población a permanecer en interiores durante las horas punta y a tomar precauciones contra enfermedades relacionadas con el calor.

India declara una ola de calor cuando las temperaturas superan los 40º C (104º F) en las llanuras y alcanzan los 30º C (86º F) o más en sus regiones montañosas.

El calor intenso altera la vida diaria

El calor extremo ha alterado la vida cotidiana en varios estados del norte.

En algunas zonas de Uttar Pradesh, el estado más poblado de India, las carreteras y los mercados cierran por las tardes porque la gente se queda en casa, mientras algunos comerciantes trasladan su trabajo a las primeras horas de la mañana. Los agricultores han empezado a trabajar de noche porque las condiciones diurnas se volvieron insoportables.

El calor también afectó a las escuelas, y las autoridades de varias zonas anunciaron vacaciones de verano anticipadas y suspendieron las clases, después de que la temperatura máxima se disparó hasta 48,2º C (118,8º F) el martes en la ciudad de Banda.

Las autoridades sanitarias instan a la población a evitar salir al exterior durante las horas pico de la tarde, a mantenerse hidratada y a buscar ayuda médica si presentan síntomas como mareos o fiebre alta.

Los refugios refrigerados ofrecen alivio

En Nueva Delhi, residentes y turistas buscaron aliviarse del calor en las zonas de enfriamiento instaladas en toda la capital. El espacio sombreado cuenta con enfriadores de aire, ventiladores, agua potable y soluciones de rehidratación oral para ayudar a la gente a enfrentar el calor extremo.

Dentro de una de esas carpas el miércoles, la gente descansaba junto a los enfriadores de aire mientras funcionarios distribuían vasos de agua mezclada con sales de rehidratación.

“Habíamos venido aquí de paseo. Pero hace demasiado calor. El sistema de enfriamiento aquí nos viene bien”, señaló Basharat Ahmad Malla, un turista de 25 años.

El calor extremo, ligado al calentamiento global

Expertos en clima señalan que el aumento de las temperaturas en India forma parte de un patrón global más amplio vinculado al cambio climático.

India ha enfrentado olas de calor más frecuentes e intensas en los últimos años, y todos sus años más cálidos registrados han ocurrido en la última década.

“India se ha calentado considerablemente como resultado del cambio climático antropogénico (provocado por el ser humano) en la última década en comparación con años anteriores. El noroeste de India se ha calentado mucho más rápido que muchas otras partes del país”, manifestó Anjal Prakash, autor de varios informes climáticos de Naciones Unidas y profesor de políticas públicas en la Universidad Flame, en Pune.

Prakash indicó que India está acostumbrada al calor del verano, pero “el cambio climático está inclinando la balanza hacia episodios extremos y generalizados como los que vemos ahora”.

Estudios de expertos en salud pública hallaron que hasta 1.116 personas han muerto cada año entre 2008 y 2019 debido al calor. Especialistas en salud pública sostienen que la cifra real de muertes relacionadas con el calor probablemente se cuente por miles, pero como el calor a menudo no figura en los certificados de defunción, muchos de esos decesos no se contabilizan en las cifras oficiales.

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Los periodistas de The Associated Press Biswajeet Banerjee en Lucknow, Piyush Nagpal en Nueva Delhi y Sibi Arasu en Bengaluru contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.