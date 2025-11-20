Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Incendio provoca evacuaciones en edificio usado por la COP30

AP Noticias
Jueves, 20 de noviembre de 2025 12:52 EST
COP30 INCENDIO
COP30 INCENDIO (AP)

Un incendio fue reportado el jueves en uno de los edificios utilizados para las conversaciones climáticas de la ONU en Brasil, lo que provocó evacuaciones, informaron las autoridades.

El incendio se reportó en el pabellón de salud y ciencia en el penúltimo día programado de la conferencia, conocida como COP30, indicaron Victoria Martins y Júlia Aguiar, personal técnico del evento.

Añadieron que las autoridades están evacuando el edificio.

Periodistas de Associated Press que cubrían el evento estuvieron entre los evacuados de un centro de medios.

___________________________________

Relacionados

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in