Incendio provoca evacuaciones en edificio usado por la COP30

Un incendio fue reportado el jueves en uno de los edificios utilizados para las conversaciones climáticas de la ONU en Brasil, lo que provocó evacuaciones, informaron las autoridades.

El incendio se reportó en el pabellón de salud y ciencia en el penúltimo día programado de la conferencia, conocida como COP30, indicaron Victoria Martins y Júlia Aguiar, personal técnico del evento.

Añadieron que las autoridades están evacuando el edificio.

Periodistas de Associated Press que cubrían el evento estuvieron entre los evacuados de un centro de medios.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.