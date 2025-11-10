La cumbre climática comienza con una llamada a más acción y unidad, pero sin EEUU

Las negociaciones climáticas de la ONU comenzaban el lunes en una reunión al borde del Amazonas brasileño, donde los líderes resaltaban la urgencia, la cooperación y la aceleración después de más de 30 años luchando por frenar el calentamiento global mediante la reducción drástica de la contaminación por dióxido de carbono que lo causa.

André Corrêa do Lago, presidente de la conferencia de este año, conocida como COP30, enfatizó que los negociadores participen en un “mutirão”, una palabra brasileña derivada de una palabra indígena que se refiere a un grupo que se une para trabajar en una tarea compartida.

“Podemos decidir cambiar por elección, juntos, o se nos impondrá el cambio por tragedia”, escribió do Lago en su carta a los negociadores el domingo. “Podemos cambiar. Pero debemos hacerlo juntos”.

Una complicación para los llamados a la unidad es Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump no envió negociadores de alto nivel a las conversaciones y se está retirando por segunda vez del Acuerdo de París, que cumple diez años y se celebra como un logro parcial en Belém.

Estados Unidos ha emitido más dióxido de carbono, que atrapa el calor en la atmósfera, por la quema de carbón, petróleo y gas natural que cualquier otro país. China es ahora el emisor número uno de dióxido de carbono, pero dado que el gas permanece en el aire al menos un siglo, Estados Unidos sigue siendo el que más ha producido.

“Creo que el entorno en el que estamos, el panorama geopolítico, es particularmente desafiante", dijo la embajadora de Palau, Ilana Seid, quien preside la Alianza de Pequeños Estados Insulares. Las pequeñas naciones insulares sufren algunos de los peores efectos del cambio climático porque los mares en aumento engullen sus tierras. "La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París realmente ha cambiado la gravedad" de todo el sistema de negociación.

Las acciones del presidente Trump dañan la lucha contra el cambio climático, dijo el exenviado especial de Estados Unidos para el clima, Todd Stern.

“Es bueno que no envíen a nadie. No iba a ser constructivo si lo hacían", dijo.

La científica jefe de The Nature Conservancy, Katharine Hayhoe, comparó las negociaciones con una cena en la que cada uno lleva un plato.

“Todos traen las contribuciones que están haciendo”, que en este caso son planes nuevos y fortalecidos para reducir la contaminación por dióxido de carbono, dijo Hayhoe. “Y es obvio quién se tomó el tiempo para hornear el pastel fresco con fruta que recogieron y quién sacó esos nuggets de pollo congelados de hace un año del fondo de su congelador”.

“Estados Unidos como país no se presentará con un plato”, dijo Hayhoe. Sin embargo, ella y varios otros, incluidos exnegociadores principales estadounidenses, señalan a ciudades, estados y empresas de Estados Unidos que, según dijeron, asumirán la responsabilidad.

En una carta a los negociadores publicada el domingo por la noche, Simon Stiell, el jefe climático de la ONU, dijo que el Acuerdo de París está funcionando hasta cierto punto en sus diez años de existencia, “pero debemos acelerar en el Amazonas. Los daños climáticos devastadores ya están ocurriendo, desde el huracán Melissa golpeando el Caribe, supertifones arrasando Vietnam y Filipinas, hasta un tornado arrasando el sur de Brasil”.

No solo deben las naciones hacer más y más rápido, sino que “deben conectar la acción climática con la vida real de las personas”, escribió Stiell.

___

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.