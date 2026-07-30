Las aguas cada vez más cálidas del Mediterráneo atraen a cientos de especies invasoras

El Mediterráneo de nuestros antepasados ya no existe.

Los científicos afirman que el cambio climático, provocado principalmente por la quema de petróleo, carbón y gas, calienta el mar Mediterráneo y atrae a cientos de especies de peces nuevas e invasoras que diezman las poblaciones autóctonas.

A medida que disminuye la biodiversidad, las comunidades costeras tendrán dificultades para ganarse la vida de la forma en la que se ha hecho durante generaciones.

“El Mediterráneo de nuestros abuelos, de nuestros mayores, y de los griegos, de la antigua Grecia, se ha perdido para siempre. Muchos de esos cambios son irreversibles”, manifestó Ernesto Azzuro, biólogo marino del Instituto de Recursos Biológicos Marinos y Biotecnología del Consejo Nacional de Investigación de Italia.

El calor no puede disiparse en la cuenca del Mediterráneo

Los científicos han designado al Mediterráneo como un “punto crítico” del cambio climático, y se espera que sus aguas se calienten entre 2 y 6 grados Celsius (entre 3,6 y 10,8 grados Fahrenheit) para 2100. Es probable que las olas de calor se vuelvan más frecuentes y más extremas, según Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change, una red independiente de científicos.

Ronan McAdam, oceanógrafo del Centro Euromediterráneo sobre Cambio Climático, explicó que un factor clave del calentamiento es que el mar es una cuenca cerrada y el calor no puede disiparse como ocurre en la inmensidad de los océanos.

El calentamiento de sus aguas ha convertido al Mediterráneo en un nuevo y atractivo hogar para especies invasoras como el pez globo moteado, un depredador voraz y el “peor invasor”, señaló Azzuro.

Estas especies se dirigen ahora hacia Francia y España tras entrar al Mediterráneo por el canal de Suez.

La Comisión General de Pesca del Mediterráneo, de la agencia de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, indicó que esas especies invasoras han estado presentes durante décadas, pero su propagación se aceleró a partir de los comienzos de la década de 2000, coincidiendo con el aumento de la temperatura del mar. Por ejemplo, el pez león se registró por primera vez en el Mediterráneo oriental en 2012 y se ha expandido rápidamente hacia el oeste.

“El Mediterráneo será aún más pobre, con aún menos especies, simplemente porque el cambio climático está haciendo que esta parte del Mediterráneo, especialmente la parte oriental, sea realmente inadecuada para las especies autóctonas”, explicó Azzuro.

Chipre, debido a su proximidad al canal de Suez, fue el primero en sentir el impacto de estos peces invasores. El pez león desplazó a poblaciones autóctonas como el salmonete rojo, para disgusto de los pescadores, que han visto disminuir en gran medida las variedades locales apreciadas por los clientes.

Además están los peces conejo, que pueden devorar algas del fondo marino, destruyendo el hábitat de muchas especies autóctonas.

“Sabemos lo que debería hacerse. Deberíamos reducir el uso de combustibles (fósiles)”, dijo Piero Genovesi Papik, zoólogo del Instituto Superior para la Protección e Investigación Ambiental de Italia. “Se trata, definitivamente, de un asunto urgente para la humanidad, y todos conocemos las soluciones, aunque, por supuesto, requieren una visión global y conjunta”.

Se han identificado unas 1.000 especies invasoras

Azzuro apuntó que se han identificado unas 1.000 especies invasoras en el Mediterráneo, y que 800 de ellas están firmemente establecidas.

Los cambios son drásticos. Azzuro indicó que las aguas poco profundas del Mediterráneo oriental han perdido el 93% de su población de moluscos. A lo largo de la costa adriática, antes abundante en mejillones, casi todos han muerto debido a la temperatura del agua, que en ocasiones han superado los 30º C (86º F).

Desde Venecia, en el norte, hasta Bari, en el sur, “la mortandad fue espectacular”, sostuvo. “A menos que… encontremos poblaciones capaces de sobrevivir a través de estos distintos climas, el futuro de los mejillones no es un futuro feliz, al menos en el mar Adriático”.

Azzuro dijo que su instituto y su socio lanzaron hace unos años la campaña “Cuidado con esos cuatro” para concienciar sobre los peligros que suponen las especies invasoras para la salud humana.

Por ejemplo, el pez globo es tóxico y potencialmente letal si lo consumen los humanos. Las espinas venenosas del pez león pueden causar lesiones graves a cualquiera que sea picado.

Expertos: la propagación de las invasoras no puede revertirse

Los científicos están debatiendo cómo pueden adaptarse a esta situación las comunidades costeras. Una forma es comercializar las especies invasoras que son comestibles. Otra es pagar a los pescadores para que capturen las no comestibles, como el pez globo, para que puedan ser incineradas.

Algunas especies, como el pez león, tienen “claros beneficios económicos porque se vende a precios muy altos, especialmente en algunos países”, comentó Azzuro. Pero los pescadores no han aprovechado otra especie invasora, el sigano nebuloso, cuya población ha crecido de manera significativa en aguas italianas.

Papik, el zoólogo, señaló que, aunque es “demasiado tarde” para revertir la propagación de las invasoras en el Mediterráneo, existen formas prácticas de mitigar su impacto.

La primera es impedir que sigan migrando mediante la aplicación de un tratado internacional que obligue a las autoridades nacionales a tratar las aguas de lastre de los barcos que lleguen a puerto y puedan transportar esas especies.

“Esto es algo técnicamente factible y puede reducir el número de… nuevas especies exóticas entre un 95% y un 99%”, explicó. Otra táctica es tratar los cascos de los barcos con una pintura especial que impide que polizones indeseados se adhieran a ellos.

Papik indicó también que se están modificando las políticas pesqueras para permitir que las especies autóctonas recuperen parte de su población, como el cultivo de moluscos menos susceptibles al cangrejo azul exótico.

“En los próximos años, creo que el desafío será restaurar, encontrar nuevas maneras de restaurar el medio ambiente”, agregó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.