La naturaleza impulsa el calor: temperaturas abrasadoras en el este de EEUU podrían batir récords

Un patrón meteorológico de larga duración está a punto de lanzar aire caliente como un horno sobre el este de Estados Unidos, y la inusual ola de calor amenaza con pulverizar récords de temperatura máxima el miércoles en grandes ciudades, entre ellas Nueva York, Filadelfia y Washington, D.C.

El calor es inusual para abril, no solo porque está abrasando gran parte del país tan pronto en el año, sino también por su duración. Los meteorólogos señalan que se espera que las temperaturas cercanas a niveles récord se mantengan hasta este fin de semana.

El calor potencialmente peligroso llega después de que tormentas severas azotaran Kansas, Minnesota y Wisconsin el lunes, y de que más tormentas amenacen el martes a la franja central del país.

Aunque no es inédito ver que las temperaturas máximas se acerquen a los 32 grados Celsius (90 grados Fahrenheit) en un día de abril, la duración de una ola de calor de abril de este tipo rara vez se ve, según expertos.

“Eso roza lo inédito en cuanto a su duración para esta época del año”, manifestó John Feerick, meteorólogo sénior de la firma de pronósticos AccuWeather.com.

Feerick indicó que, a partir del miércoles, “vamos a tener récords en riesgo básicamente desde Georgia hasta el área de la ciudad de Nueva York y de regreso hacia el valle de Ohio”.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de alrededor de 30 ºC (86 ºF) para Central Park, en la ciudad de Nueva York, el miércoles. El récord de máxima para esa fecha es de 30,5 ºC (87 ºF), vigente desde 1941.

Se espera un calor aún mayor en Filadelfia, con una posible máxima el miércoles de 33,3 ºC (92 ºF). Otros posibles puntos más calurosos incluyen Washington, D.C., que podría registrar una máxima de 34,4 ºC (94 ºF); y Atlanta, donde se proyecta una máxima de 31,1 ºC (88 ºF).

“Sin duda, es un calor realmente muy impresionante para mediados de abril”, comentó Feerick.

“Lo bueno de esto es que la humedad no está en niveles de verano”, añadió. Eso significa que no se sentirá tan caluroso como un sofocante día de julio.

Sin embargo, el calor de comienzos de temporada puede ser más estresante para el cuerpo, ya que las personas no han tenido oportunidad de aclimatarse.

“Es una de esas cosas en las que resulta un poco más estresante para el cuerpo porque no estás acostumbrado la primera vez”, explicó Feerick.

El calor es la principal causa de muerte relacionada con el clima en Estados Unidos, advirtió el servicio meteorológico. Los bebés y los niños pequeños; los adultos mayores, las personas con afecciones médicas crónicas y las mujeres embarazadas son especialmente vulnerables a lesiones y muertes relacionadas con el calor.

Una fuerte dorsal de alta presión que impulsa humedad hacia las llanuras del sur provocaba el calor inusual en el este de Estados Unidos, señaló el servicio meteorológico.

Aunque el miércoles es un día en el que podrían caer muchos récords, los expertos indicaron que la ola de calor continuará hasta el viernes en muchas zonas.

En las zonas de menor altitud de las Carolinas se esperaban máximas generalizadas entre los 90 y los 95 grados Fahrenheit, "lo que podría establecer récords diarios adicionales y quizá acercarse a algunos récords mensuales”, escribió el Centro de Predicción Meteorológica del organismo en un memorando.

El servicio meteorológico indicó que la ola de calor por fin debería empezar a desvanecerse el domingo, a medida que un fuerte frente frío avance hacia la costa este, y que el tiempo debería ser “agradablemente más fresco” el lunes, cuando el frente se dirija mar adentro.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.