Indonesia se acerca a contener el incendio en el monte Bromo mientras el humo cierra escuelas

Los bomberos indonesios lograron contener en gran medida un incendio forestal que ha calcinado una amplia zona de un parque nacional en la isla principal de Java, aunque las brigadas aún combatían varios focos calientes en el popular destino turístico, informaron las autoridades.

El incendio, que comenzó la semana pasada, había afectado a casi 900 hectáreas (2.224 acres) en el Parque Nacional Bromo Tengger Semeru hasta el martes, y quemó pastizales secos, vegetación y flores de edelweiss protegidas, indicó Rudijanta Tjahja Nugraha, director del parque, ubicado en la provincia de Java Oriental.

El paisaje volcánico del monte Bromo, una de las atracciones más conocidas de Indonesia, se encuentra dentro del área afectada y ha sido cerrado mientras los bomberos trabajaban para evitar que el fuego se propagase en la zona de preotegida.

Persisten focos activos en cuatro áreas dentro del parque: Watangan, Argowulan, Dingklik-Pakis y Bincil-Mungal. Los equipos trabajan para prevenir rebrotes tanto desde tierra como con operaciones aéreas, explicó Nugraha.

“No solo estamos tratando de apagar el fuego, sino también de asegurarnos de que quede completamente extinguido y no reaparezca”, afirmó Nugraha.

Indonesia enfrenta una crisis creciente de incendios forestales durante la temporada seca. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB, señaló que casi 48.900 hectáreas (121.000 acres) de turberas habían ardido en seis provincias propensas a incendios hasta el lunes, con la mayor superficie afectada en Kalimantan Occidental, en la isla de Borneo.

En la capital provincial, Pontianak, las escuelas suspendieron las clases presenciales después de que la calidad del aire se deteriorara hasta niveles insalubres y las autoridades sanitarias reportaran un aumento de enfermedades respiratorias.

El gobierno ha intensificado los esfuerzos de extinción en las islas de Sumatra y Borneo, con el despliegue de más de 35 aeronaves, incluidos helicópteros que lanzan agua y aviones de patrulla.

“Las operaciones aéreas están apoyando las operaciones en tierra, que son especialmente críticas en las zonas de turberas, porque los incendios en turberas pueden seguir ardiendo lentamente bajo tierra mucho después de que desaparezcan las llamas en la superficie y pueden reavivarse si no se extinguen por completo", indicó el jefe de la BNPB, Suharyanto, quien, como muchos indonesios, utiliza un solo nombre.

Los incendios en turberas generan un humo denso que contribuye a una neblina peligrosa, empeora la calidad del aire y aumenta los riesgos para la salud en las zonas afectadas, a veces incluso en países vecinos, señaló.

Los incendios forestales y de turberas son un problema anual en Indonesia, lo que tensiona las relaciones con los países vecinos.

Imágenes satelitales muestran una neblina de humo de incendios forestales que se desplaza desde Kalimantan Occidental hacia la vecina Malasia en varios días de este mes, según la BNPB.

La neblina ha empeorado en el estado malasio de Sarawak, que comparte frontera con la provincia indonesia de Kalimantan, en Borneo. El índice de contaminantes atmosféricos del Departamento de Medio Ambiente de Malasia mostró que el número de zonas que registraban niveles insalubres de calidad del aire en Sarawak aumentó a 11 a primera hora del martes. El gobierno de Sarawak indicó a las escuelas de esas zonas que suspendieran las actividades al aire libre.

Las autoridades señalaron que los incendios a menudo son iniciados de manera ilegal por propietarios de plantaciones o agricultores tradicionales para despejar tierras para la siembra. Esas quemas cubren periódicamente partes del Sudeste Asiático con una neblina peligrosa.

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Los periodistas de The Associated Press Niniek Karmini, en Yakarta, Indonesia, y Eileen Ng, en Kuala Lumpur, Malasia, contribuyeron a este despacho.