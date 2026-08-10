EEUU tuvo en julio su mes más caluroso

Estados Unidos estableció un récord de su mes más caluroso jamás registrado en julio, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El mes pasado promedió 24,94 grados Celsius (76,89 Fahrenheit) en los 48 estados continentales, superando el julio de 1936 del Dust Bowl por un octavo de grado.

Aunque en Alaska hizo un frío inusualmente intenso, condiciones más calurosas de lo normal abarcaron los 48 estados continentales, y el calor más excesivo se sintió en el oeste montañoso, el suroeste, las llanuras del norte y el sureste.

El factor de mayor impulso fue el calor de la noche. Las mínimas nocturnas, que son cruciales para que las personas y la agricultura se recuperen de los días calurosos, pulverizaron el antiguo récord de las mínimas más altas por 0,7 grados, informó la NOAA. Según los científicos, las noches más cálidas son una señal clásica del cambio climático.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.