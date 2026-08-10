Indonesia combate incendios forestales crecientes mientras el fuego se extiende por el monte Bromo

Indonesia intensificó el lunes los esfuerzos para combatir un número creciente de incendios forestales en todo el archipiélago al desplegar helicópteros, cientos de bomberos y personal de emergencias mientras las llamas se propagaban por un popular parque nacional en Java Oriental y por turberas en Sumatra durante una temporada inusualmente seca, informaron funcionarios.

El incendio más grande arde en el Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, en la provincia de Java Oriental, donde unas 743 hectáreas (1.836 acres) han quedado calcinadas, según las autoridades regionales.

El clima seco y el fortalecimiento de las condiciones de El Niño elevaron el riesgo de más incendios forestales y de tierras durante el pico de la temporada seca, indicó el Ministerio de Silvicultura de Indonesia en un comunicado el domingo.

El ministerio indicó que el fuego ha quemado grandes extensiones de pastizales secos, vegetación y flores protegidas de edelweiss, ya que las llamas se han extendido hasta la zona de Penanjakan, un mirador popular para los turistas que visitan el monte Bromo, una de las atracciones más conocidas de Indonesia. No se han reportado heridos ni evacuaciones.

Cientos de bomberos, soldados, agentes de policía, guardaparques y voluntarios trabajaron para contener el incendio. Las autoridades han cerrado el parque a los visitantes hasta nuevo aviso.

Hasta el lunes, se habían desplegado al menos tres helicópteros para arrojar agua sobre puntos calientes a los que es difícil llegar por tierra. Los equipos en tierra realizaban labores manuales de extinción, operaciones de enfriamiento, patrullajes y la construcción de cortafuegos para evitar que las llamas se propaguen aún más.

“Seguimos coordinando esfuerzos para abordar y anticipar los incendios forestales y de tierras”, dijo el ministro de Silvicultura, Raja Juli Antoni, durante una visita al parque el domingo. Instó al público a evitar actividades que puedan provocar nuevos incendios, como arrojar colillas de cigarrillos y emplear fuego para despejar terreno.

Se han reportado otros incendios forestales en Indonesia durante una temporada inusualmente seca.

Más de 50 hectáreas (124 acres) de turberas se han quemado en la provincia de Jambi, en la isla de Sumatra, lo que ha provocado una neblina asfixiante en algunas zonas y ha aumentado la preocupación por un deterioro de la calidad del aire. El mayor incendio se ha reportado en la aldea de Sungai Gelam, en el distrito de Muaro Jambi, donde decenas de hectáreas de plantaciones de palma aceitera propiedad de residentes locales han sido destruidas. El incendio arde desde el miércoles.

Unos 300 bomberos y personal de emergencias han sido desplegados para combatir el fuego. Funcionarios señalaron que el suelo profundo de turba, el suministro limitado de agua, el acceso difícil y los fuertes vientos han complicado los esfuerzos, incluso con tres helicópteros realizando operaciones aéreas de extinción.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia indicó que se espera que agosto y septiembre sean los meses más críticos, ya que la vegetación seca y los fuertes vientos crean condiciones favorables para que los incendios se propaguen rápidamente.

Los incendios forestales en las islas de Sumatra y Borneo son frecuentes durante periodos secos. A menudo, los incendios son iniciados ilegalmente por propietarios de plantaciones o agricultores tradicionales para despejar tierras para la siembra, unas quemas que cubren periódicamente partes del Sudeste Asiático con una neblina peligrosa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.