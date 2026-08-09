Crece el incendio forestal en un parque nacional de Indonesia

Indonesia envió aviones y cientos de bomberos el domingo para combatir un incendio en un popular parque nacional, uno de un número creciente de fuegos forestales que el país enfrenta durante una temporada inusualmente seca.

El mayor incendio reportado esta semana ha quemado unas 176 hectáreas (435 acres) del monte Bromo, ubicado dentro del Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, en la provincia de Java Oriental, uno de los destinos turísticos más conocidos de Indonesia.

Las autoridades cerraron el parque a los visitantes el sábado y Rudijanta Tjahja Nugraha, jefe del parque, señaló que el cierre se mantendría vigente hasta nuevo aviso.

Se han movilizado cientos de bomberos, personal de gestión de desastres, policías, soldados, guardaparques y voluntarios para contener el incendio. También se han desplegado helicópteros y drones para ayudar a combatir el fuego, mientras los equipos han construido cortafuegos para intentar evitar una mayor propagación.

Nugraha explicó que el terreno difícil ha complicado los esfuerzos, y algunos focos están ubicados en empinadas laderas volcánicas a las que es difícil llegar por tierra.

Se han reportado otros fuegos forestales en toda Indonesia durante una temporada inusualmente seca.

Las autoridades informaron que un fuego comenzó el viernes en el distrito de Banyumas, en Java Central, donde las llamas provocadas por actividades de despeje de terrenos se propagaron con rapidez, alimentadas por las condiciones secas. En Java Occidental se declaró un incendio esta semana en el área de la pradera Suryakencana del Parque Nacional Monte Gede Pangrango, un popular destino de senderismo. El incidente llevó a las autoridades a cerrar temporalmente los senderos hacia el monte Gede y el monte Pangrango.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia indicó que los fuertes vientos y la vegetación extremadamente seca están acelerando la propagación de los incendios. El patrón climático de El Niño, combinado con los vientos secos estacionales procedentes de Australia, ha incrementado el riesgo de incendios en partes del país.

Los incendios forestales en las islas de Sumatra y Borneo suelen declararse durante periodos secos. A menudo son iniciados ilegalmente por propietarios de plantaciones o agricultores tradicionales para despejar tierras para la siembra, una práctica que cubre periódicamente partes del sudeste asiático con una peligrosa bruma.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.