Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

La marmota Punxsutawney Phil predijo el lunes seis semanas más de clima invernal, un pronóstico que seguramente decepcionará a muchos después de lo que ya ha sido una temporada larga y fría en gran parte de Estados Unidos.

Su predicción anual y el anuncio de que vio su sombra fueron traducidos por sus cuidadores en el Club de la Marmota de Punxsutawney en Gobbler’s Knob, en el oeste de Pensilvania.

La noticia fue recibida con una mezcla de vítores y abucheos de las miles de personas que desafiaron las bajas temperaturas para esperar la predicción anual. El frío extremo mantuvo a la multitud abrigada y ayudó a que la gente en el escenario principal siguiera bailando.

Usualmente, los invitados pueden subir al escenario y tomar fotos de Phil después de su predicción, pero este año el presentador dijo que hacía demasiado frío para eso y sus cuidadores no querían mantenerlo a la intemperie demasiado tiempo. En su lugar, se pidió a la audiencia que se acercaran al escenario y se tomaran selfies.

El club dice que cuando se considera que Phil no ha visto su sombra, eso significa que la primavera llegará rápido. Cuando la ve, son seis semanas más de invierno. Phil tiende a predecir más inviernos largos que primaveras anticipadas.

El ritual anual se remonta a más de un siglo y tiene vínculos con antiguas tradiciones agrícolas en Europa. Las festividades de Punxsutawney han crecido considerablemente desde la película de 1993 “Groundhog Day” (“El Día de la Marmota”), protagonizada por Bill Murray.

Lisa Gibson estaba en su décimo Día de la Marmota, usando un sombrero con luces que se asemejaba al tocón del árbol del que Phil emerge poco después del amanecer.

“Esto simplemente rompe la monotonía del invierno”, dijo Gibson, acompañada por su esposo, vestido como Elvis Presley, y su hija adolescente. “Es como Halloween y la víspera de Año Nuevo, todo envuelto en un solo feriado”.

Gibson, residente de Pittsburgh, esperaba que Phil no viera su sombra.

Rick Siger, secretario de desarrollo comunitario y económico de Pensilvania, dijo que el termómetro exterior en su vehículo marcaba -15 grados Celsius (4 Fahrenheit) cuando iba rumbo a Gobbler’s Knob.

“Creo que es simplemente divertido: gente pasándola bien”, dijo Siger, quien asistía a su cuarto Día de la Marmota consecutivo. “Reúne a la gente en un momento desafiante. Es una fuerza unificadora que muestra lo mejor de Pensilvania, lo mejor de Punxsutawney, esta área”.

El anuncio del año pasado fue de seis semanas más de invierno, con mucho la evaluación más común de Phil y no una gran sorpresa durante la primera semana de febrero. Sus cuidadores en el Club de la Marmota de Punxsutawney interpretan los guiños, ronroneos, parloteos y asentimientos de la marmota para saber del clima venidero.

El meteorólogo de AccuWeather, Paul Pastelok, dijo el lunes que algunas nubes se movieron anoche hacia Punxsutawney, trayendo “microcopos”.

Pastelok dijo que la próxima semana seguirá fría, con temperaturas por debajo del promedio en el este de Estados Unidos.

Phil no es el único animal consultado para pronósticos meteorológicos de largo plazo. Hay eventos formales e informales por el Día de la Marmota en muchos lugares de Estados Unidos, Canadá y más allá.

El Día de la Marmota cae el 2 de febrero, el punto medio entre el día más corto y oscuro del año en el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Es una época del año que también figura en el calendario celta y en la festividad cristiana de la Candelaria.

______

Scolforo informó desde Harrisburg, Pensilvania, y McCormack en Concord, Nuevo Hampshire.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.