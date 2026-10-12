Helicópteros de rescate acuden a aldeas inundadas de Nepal. Reportan 5 desaparecidos

Rescatistas del ejército de Nepal llegaron el lunes a una zona afectada por una inundación repentina, tras el desastre ocurrido el día anterior.

Helicópteros de rescate y soldados llevaron alimentos y otros materiales de ayuda al área a lo largo del río Budhi Gandaki, en el centro-norte de Nepal, y comenzaron a evacuar a residentes y turistas de la zona.

Se ha reportado la desaparición de cinco personas y hasta el momento no se han informado fallecimientos. El gobierno indicó que una alerta temprana permitió que la mayoría de las personas llegara a terrenos más altos antes de que llegara el agua.

La inundación del domingo fue causada por un deslizamiento de tierra que inicialmente bloqueó el río cerca de la aldea de Chumchure. Dañó o destruyó cinco puentes, las obras de construcción de tres centrales hidroeléctricas y decenas de viviendas y granjas.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal informó que, hasta ahora, 95 personas, entre ellas nueve extranjeros, han sido trasladadas a localidades cercanas.

La zona inundada cuenta con rutas de senderismo populares entre excursionistas, y octubre es una de las épocas de mayor afluencia de visitantes.

Se enviaron camiones con alimentos, tiendas de campaña, medicinas y otros suministros a las áreas a las que se puede llegar por carretera, mientras helicópteros del ejército transportaban provisiones a aldeas montañosas remotas.

El río Budhi Gandaki desemboca en el río Trishuli y es una vía fluvial clave cerca de la capital, Katmandú.

Videos en redes sociales muestran casas y cobertizos arrastrados por el río crecido, que fluye entre altas montañas. No estaba claro de inmediato cuántas de las pequeñas aldeas de la zona montañosa resultaron afectadas.

Nepal aún se recupera de una devastadora inundación que arrasó en agosto la zona montañosa de la frontera entre Nepal y China, dejando más de 1.400 muertos y miles más desaparecidos.

La oficina del primer ministro de Nepal, Balendra Shah, anunció el fin de las operaciones de búsqueda y rescate el 5 de octubre, mientras los esfuerzos de recuperación pasan a centrarse en la reparación de la infraestructura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.