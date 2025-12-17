Fuertes vientos azotan noroeste de EEUU tras inundaciones

Vientos fuertes derribaron árboles y cables eléctricos en partes del estado de Washington e Idaho, hiriendo gravemente a dos niños, dejando sin electricidad a miles de personas y agravando los daños ya causados por más de una semana de intensas lluvias e inundaciones.

Ráfagas de viento de hasta 136 kilómetros por hora (85 millas por hora) azotaron Pullman, Washington, y las ciudades de Moscow y Lewiston en Idaho el miércoles por la mañana. Más de medio millón de clientes de energía se quedaron sin electricidad en Idaho, Washington y Oregon, según el sitio web Poweroutage.com.

En el sur de Idaho, la policía del condado Twin Falls escribió en Facebook que los fuertes vientos provocaron la caída de varios árboles viejos y podridos internamente, derribando líneas eléctricas y hiriendo gravemente a dos niños. No divulgó de inmediato detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron a las lesiones.

La policía del condado Clearwater en el centro-norte de Idaho advirtió a los residentes que la mayoría de las carreteras del condado estaban bloqueadas por árboles caídos.

Los residentes del oeste de Washington, muchos en comunidades ya inundadas, informaron sobre transformadores explotados, árboles y líneas eléctricas caídas y techos dañados en publicaciones en redes sociales el miércoles por la mañana.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró el martes que la magnitud del daño es profunda pero incierta, y se pronosticaron más aguas altas, deslizamientos de tierra y cortes de energía.

Una serie de tormentas de sistemas meteorológicos que se extienden a través del Pacífico ha dejado cerca de 0,6 metros (2 pies) de lluvia en partes de las Montañas Cascade, hinchando ríos mucho más allá de sus cauces y provocando más de 600 rescates en 10 condados.

Hasta el martes, solo había habido una muerte: la de un hombre que ignoró señales de advertencia hacia un área inundada, pero carreteras estaban enterradas o arrasadas, comunidades enteras habían sido inundadas y los diques saturados habían cedido. Podrían pasar meses antes de que la Ruta Estatal 2, que conecta ciudades en el oeste de Washington con el área de esquí de Stevens Pass y la ciudad turística bávara de Leavenworth a través de las montañas, pueda reabrirse, dijo Ferguson.

"Estamos en esto a largo plazo", indicó Ferguson en una conferencia de prensa. "Si recibes una orden de evacuación, por el amor de Dios, síguela".

No será hasta que las aguas retrocedan y el riesgo de deslizamientos de tierra disminuya que las cuadrillas podrán evaluar completamente los daños, dijo. El estado y algunos condados están poniendo a disposición varios millones de dólares para ayudar a las personas a pagar hoteles, comestibles y otras necesidades, a la espera de una asistencia federal más extensa que Ferguson y la delegación del Congreso de Washington esperan ver aprobada.

Según la oficina del gobernador, los socorristas habían realizado al menos 629 rescates y 572 evacuaciones. Hasta 100.000 personas habían estado bajo órdenes de evacuación en ocasiones, muchas de ellas en la llanura de inundación del río Skagit al norte de Seattle.

Los ríos elevados y el riesgo de inundación podrían persistir hasta al menos finales de este mes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Residentes cerca de un dique roto en Pacific, al sur de Seattle, reicibieron órdenes de abandonar sus hogares antes del amanecer del martes, solo unas horas después de que se levantara una alerta de evacuación para los residentes cerca de otro dique roto. La policía condado King utilizó un helicóptero equipado con un altavoz y llamó a las puertas, según Brandyn Hull, gerente de comunicaciones de la agencia.

Una llamada al 911 que informó sobre agua entrando en un apartamento en Pacific alrededor de la 1:20 de la mañana del martes fue el primer indicio de la ruptura del dique para la Autoridad Regional de Bomberos del Valle, señaló la portavoz Kelly Hawks. Las cuadrillas evacuaron a unas 100 personas temprano el martes, sacando a algunas personas por las ventanas de sus apartamentos en el primer piso, dijo.

Finalmente, los residentes de unas 220 casas fueron evacuados. No se reportaron heridos.

Ante la ruptura, el departamento de policía de Pacific hizo un llamado en las redes sociales el martes por la mañana para conseguir un tractor con un balde capaz de alcanzar 2,4 metros (8 pies) de altura, para llenar una máquina de ensacado de arena. Una vez adquirido el tractor, el departamento pidió a los miembros del público que ayudaran a llenar sacos de arena.

En el área de Snohomish, al noreste de Seattle, un hombre que condujo más allá de las señales de advertencia fue encontrado muerto temprano el martes en un automóvil sumergido en una zanja inundada. El conductor, al parecer un hombre de 33 años, fue declarado muerto en el lugar después de que las medidas de salvamento fallaran.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.