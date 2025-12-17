México pide a la ONU mediar ante la escalada de tensiones entre EEUU y Venezuela

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum instó el miércoles a la Organización de las Naciones Unidas a intervenir ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y ofreció la mediación de México para evitar un posible conflicto.

Sheinbaum mostró preocupación por la tirantez entre Washington y Caracas tras la decisión que tomó la víspera el presidente Donald Trump de bloquear totalmente los buques petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela y ratificó el rechazo de México a la intervención extranjera en conflictos internos de los países y la política de los bloqueos comerciales.

“Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum aprovechó para exhortar a la ONU a que medie en la crisis. “No se le ha visto que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, añadió.

Ante la pregunta de cuál podría ser la participación de México ante un eventual conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, la presidenta dijo que “nosotros siempre podemos estar ahí como punto de negociación y reunión si así lo consideran las partes” o buscar mediadores para aliviar las tensiones.

Sheinbaum también criticó la política de bloqueos de Washington y señaló que “parece que es contra un gobierno, pero es contra los pueblos. Ese es el problema con los bloqueos como el bloqueo a Cuba”.

Trump dio el martes un paso más en las presión al mandatario venezolano Nicolás Maduro al ordenar un bloqueo de todos los “buques petroleros sancionados” con una medida que parece diseñada a asfixiar aún más la débil economía de Venezuela.

La escalada se da después de que fuerzas militares de Estados Unidos tomaron un buque petrolero frente a la costa de Venezuela la semana pasada, una acción inusual que ocurrió en el contexto de un incremento del contingente naval estadounidense en la región.

El gobernante estadounidense anunció el bloqueo en una publicación en redes sociales y alegó que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos y prometió escalar la presencia militar hasta que el país le devuelva a Estados Unidos petróleo, tierra y activos, aunque no estaba claro el reclamo.

Desde septiembre fuerzas militares estadounidenses se han desplegado en el Caribe y el Pacífico argumentando la lucha contra el narcotráfico en la región y han ejecutado al menos 25 ataques a pequeñas embarcaciones —señaladas de transportar drogas— que dejaron más de 90 muertos.