Exfiscal afirma tener pruebas de que Trump trató de anular el resultado de las elecciones en 2020

El exfiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, dijo a los legisladores en una entrevista a puerta cerrada el miércoles que su equipo de investigadores “desarrolló pruebas más allá de toda duda razonable” de que el presidente Donald Trump conspiró criminalmente para anular los resultados de las elecciones de 2020, según partes de su declaración de apertura obtenidas por The Associated Press.

También afirmó que los investigadores acumularon “evidencias contundentes” de que Trump violó la ley al acumular documentos clasificados de su primer mandato en su propiedad en Mar-a-Lago, en Florida, y al obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperar los archivos.

“Tomé mis decisiones en la investigación sin tener en cuenta la asociación política, actividades, creencias o candidatura del presidente Trump en las elecciones de 2024”, aseguró Smith. “Actuamos basándonos en lo que los hechos y la ley requerían, la lección que aprendí al principio de mi carrera como fiscal”.

Dijo que si se le preguntara si “procesaría a un expresidente basándose en los mismos hechos hoy, lo haría independientemente de si el presidente fuera republicano o demócrata”.

La declaración privada ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes le da a Smith su primera oportunidad de enfrentar preguntas, aunque a puerta cerrada, sobre un par de investigaciones sobre Trump que resultaron en cargos penales posteriormente abandonados entre el primer y segundo mandato del republicano. Smith fue citado a principios de este mes para proporcionar tanto testimonio como documentos como parte de una investigación republicana sobre las investigaciones de Trump durante la administración Biden.

El exfiscal especial cooperó con la demanda del Congreso a pesar de haber ofrecido hace más de un mes responder preguntas públicamente ante el comité, una propuesta que, según sus abogados, fue rechazada por los republicanos.

“Al testificar ante esta comisión, Jack está mostrando un tremendo coraje a la luz de la notable e inédita campaña de represalias en su contra por parte de esta administración y esta Casa Blanca”, dijo a los periodistas el miércoles Lanny Breuer, uno de sus abogados. “Seamos claros: Jack Smith es un fiscal de carrera, que llevó a cabo esta investigación basándose en los hechos y en la ley y nada más”.

Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca que apoyaba la idea de una audiencia abierta, diciendo: “Preferiría verlo testificar públicamente. No hay manera de que pueda responder las preguntas”.

Se espera que Smith hable de ambas investigaciones sobre Trump, pero no responderá preguntas que requieran materiales del jurado investigador, los cuales están restringidos por ley, según una persona al tanto de la investigación pero que pidió el anonimato. También se espera que Smith corrija lo que considera conceptos erróneos de los republicanos sobre su trabajo, incluyendo el uso que hizo su equipo de registros telefónicos pertenecientes a ciertos legisladores del Partido Republicano, dijo la persona.

Smith fue nombrado en 2022 para supervisar las investigaciones del Departamento de Justicia sobre los esfuerzos de Trump para anular su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden y su acumulación de documentos clasificados en Mar-a-Lago. Su equipo presentó cargos en ambas investigaciones.

Smith abandonó los casos después de que Trump fue elegido nuevamente para la Casa Blanca el año pasado, citando opiniones legales del Departamento de Justicia que dicen que un presidente en funciones no puede ser acusado.

Los republicanos, que controlan el Congreso, han buscado entrevistas con al menos algunos miembros individuales del equipo de Smith.

En las últimas semanas, han aprovechado las revelaciones de que el equipo, como parte de su investigación, analizó los registros telefónicos de legisladores selectos del Partido Republicano de alrededor del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes de Trump asaltaron el Capitolio para intentar detener la certificación del triunfo de Biden. Los registros telefónicos revisados por los fiscales incluían solo detalles sobre los números de teléfono entrantes y salientes y la duración de la llamada, pero no el contenido de la conversación.

